Fodboldforbund undersøger Newcastle-ikon for mobning

Fodbold. Det Engelske Fodboldforbund (FA) har igangsat en undersøgelse af den tidligere engelske landsholdsspiller Peter Beardsley. Sidste uge forlod han officielt sit job som U23-træner for Newcastle United efter beskyldninger om at have mobbet en akademispiller. »Vi kan bekræfte, at FA undersøger de beskyldninger, der er mod Peter Beardsley«, skriver FA i en meddelelse. Den 58-årige englænder er lidt af et koryfæ i netop Newcastle, hvor han spillede med stor succes i to omgange i 80’erne og 90’erne, ligesom han var et navn i Liverpool. Beardsley har været suspenderet fra klubben siden januar sidste år. Dengang nægtede han alle beskyldninger om mobning.

Formel 1. Motorsport handler om at køre hurtigt, og nu er der endnu større grund til at gøre netop det. Formel 1 genindfører fra denne sæsons første løb i den kommende weekend reglen om, at den hurtigste omgang vil udløse et bonuspoint. Den bonus var sidst i brug i bilernes kongeklasse fra 1950 til 1959. Pointet vil dog kun blive uddelt, hvis køreren med den hurtigste omgang slutter i top-10 i det pågældende løb. »Hvor mange gange har vi ikke hørt kørerne spørge i radioen, hvem der havde den hurtigste omgang? Nu vil det ikke længere være et spørgsmål om rekorder og prestige, men der vil være en konkret motivation, som vil gøre den sidste del af løbet endnu mere interessant«, siger Formel 1’s administrerende direktør, Ross Brawn.

Brydning. To stjålne madrasser giver store bekymringer forud for et af Europas største brydestævner. Brydeklubben Thor i Nykøbing Falster havde investeret 200.000 kroner i de to kæmpestore madrasser på 12 gange 12 meter, men de nåede aldrig at komme i brug, før de blev stjålet for to uger siden. Selv om brydeklubben egentlig ikke har økonomien til det, har den valgt at købe nye madrasser til stævnet, der afholdes fredag og lørdag. »Det er en kæmpe risiko, vi tager ved at købe madrasserne, for det er penge, vi ikke har, men vi var nødt til at købe dem, for vi får nationer ind fra hele verden«, siger sportschef Thor Hyllegaard til ritzau og oplyser, at »sagen ligger hos politiet«.

Tennis. Den unge dansker Clara Tauson fik en perfekt start på WTA-turneringen i Shenzhen, Kina. I første kamp slog hun verdens nummer 233 En Shou Lian fra Taiwan med 6-1,6-2. Turneringen er vigtig for danskeren, for her har hun mulighed for at optjene point på WTA’s rangliste, som danskeren ikke er på lige nu, fordi hun først nu er ved at tage skridtet fra junior til professionel senior. Tauson er med i turneringen i Kina på et wildcard, fordi hun tidligere på året vandt juniorernes Australian Open og lige nu ligger nummer ét på juniorranglisten.