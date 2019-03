Fan har fået livslang karantæne efter racistisk tilråb mod NBA-profil

Velkommen til onsdagens udgave af Politikens sportsdøgn. Her er de vigtigste nyheder fra sportens verden netop nu.

Fodbold: Cristiano Ronaldo blev med rette det helt store samtaleemne tirsdag aften, da han scorede et hattrick og dermed bar Juventus videre til kvartfinalen i Champions League på trods af 2-0-nederlaget i den første kamp ude mod Atletico Madrid. Det var hans ottende hattrick i Champions League, og Ronaldo har dermed fortsat chancen for at vinde den største klubturnering for fjerde år i træk efter skiftet til Italien fra Real Madrid. »Jeg skal hjælpe med at udrette ting, de aldrig har gjort før«, sagde Cristiano Ronaldo til italiensk tv og uddybede senere sin tanker om kampen på det officielle pressemøde.

»Vi ønskede en magisk aften, og det blev den lige præcis. Ikke kun på grund af mine mål, men på grund af hele holdet. Det er sådan en mentalitet, man skal vise i Champions League, og vi bør være stolte«.

Foto: Alberto Lingria/Ritzau Scanpix Soccer Football - Champions League - Round of 16 Second Leg - Juventus v Atletico Madrid - Allianz Stadium, Turin, Italy - March 12, 2019 Juventus' Cristiano Ronaldo celebrates scoring their third goal to complete his hat-trick REUTERS/Alberto Lingria TPX IMAGES OF THE DAY

Tennis: Noget overraskende er begge verdensettere, Naomi Osaka hos kvinderne og Novak Djokovic hos mændene, ude af den store turnering i Indian Wells, Californien. Tirsdag aften lokal tid tabte Osaka klart til schweizeren Belinda Bencic med 6-3, 6-1. Foruden Osaka måtte verdens nummer to hos kvinderne, Simona Halep, også højst overraskende forlade turneringen i Indian Wells inden kvartfinalen, da den tjekkiske teenager, Marketa Vondrousouva slog hende i tre sæt med 6-2, 3-6, 6-2. Djokovic tabte i tredje runde til den 35-årige tysker, Philipp Kohlschreiber, med 6-4, 6-4. Sejren over Djokovic var første gang i karrieren, at Kohlschreiber vandt over en verdensetter.

NFL: Runningback-profilen Le’Veon Bell var en af de helt store historier i 2018-sæsonen i NFL. Efter flere meget succesfule år nægtede Bell nemlig at spille for Pittsburgh Steelers, hvis klubben ikke ville give ham en ny, lang kontrakt. Runningback er en af de mest udsatte positioner i moderne NFL, hvor den gennemsnitlige karriere er ovre, inden spilleren fylder 30 år. 27-årige Bell ønskede at sikre sig selv økonomisk qua sine gode præstationer en ny aftale, men Steelers ville ikke betale ham. Det hele endte med, at Bell ikke spillede et eneste minut for Steelers i 2018 og i stedet kritiserede klubben og NFL i en række kryptiske, spejlvendte tweets i løbet af sæsonen. Bell fik dog natten til onsdag, hvad han ville, da New York Jets gav ham en 4-årig kontrakt til en værdi af 52,5 millioner dollars. Bell-nyheden var ikke den eneste store NFL-nyhed natten til onsdag dansk tid. En af de seneste sæsoner bedste receivere, Odell Beckham Jr. blev sendt fra New York Giants til Cleveland Browns.

Basketball: En amerikansk mand og fan af NBA-holdet Utah Jazz har fået en livslang karantæne fra sidstnævntes kampe. Det efter han i en kamp natten til tirsdag dansk tid sendte et racistisk tilråb mod profilen Russell Westbrook fra Oklahoma City Thunder. Ifølge Westbrook råbte Utah Jazz-fanen, at Westbrook »skulle falde ned på knæene som hans slags plejede at gøre«.

Westbrook blev meget oprørt og truede fanen i forbindelse med kampen i Utah. Det har ført til, at Westbrook har fået en bøde på 25.000 dollars af NBA, men profilen står fast på, han ville reagere på samme måde, hvis han stod i situationen igen.

»Det var racistisk og upassende«, fortalte Westbrook pressen i forbindelse med episoden.