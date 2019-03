Uefa kan straffe Neymar for kritik af VAR-dommere

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 15.10 Cykling: Paris-Nice, 4. etape TV 2 Sport 08.00 Tennis: WTA fra Indian Wells 15.45 Skiskydning: VM, 20 km (m) 19.20 Håndbold: Aalborg – Silkeb.-Voel (k) 22.15 Tennis: WTA fra Indian Wells 02.30 Basketball: Houston-Golden State TV3+ 21.00 Fodbold: Bayern M.-Liverpool TV3 Sport 14.00 Fodbold: U19, FCM-Manchester U. 18.00 Fodbold: Kolding IF-FCM (pokal) 21.00 Fodbold: Barcelona-Lyon 23.00 Tennis: ATP fra Indian Wells TV3 Max 00.05 Ishockey: Toronto-Chicago Canal9 18.30 E-sport: Superligaen Eurosport 1 10.15 Alpint: World Cup, styrtløb (m) 11.30 Alpint: World Cup, styrtløb (k) 16.00 Skiskydning: VM, 20 km (m) Vis mere

Velkommen til onsdagens udgave af Politikens sportsdøgn. Her er de vigtigste nyheder fra sportens verden netop nu.

Fodbold: Neymar sad ude med en skade, da Paris Saint-Germain i sidste uge røg ud af Champions League efter et nederlag til Manchester United. Alligevel kan den brasilianske stjerne blive straffet som følge af kampen, skriver nyhedsbureauet AP. Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har nemlig indledt en undersøgelse af Neymar, som efter kampen mod Manchester United hidsede sig op over videosystemet VAR på Instagram. »De har sat fire dommere, der ikke forstår fodbold, til at se det igennem i slowmotion«, skrev Neymar på det sociale medie ifølge AP. Det var efter en videogennemgang, at Manchester United fik tildelt et straffespark sent i kampen mod de franske favoritter. Straffesparket førte til scoringen til 3-1, hvilket var nok til at sende United videre i den prestigefyldte klubturnering og sende Neymar og co. ud. Ifølge AP kan en eventuel straf besluttes, når Uefas disciplinære komité mødes 28. marts.

Fodbold: Den nyudnævnte danske landsholdsspiller, Philip Billing, har via egen Twitter-profil afsløret, at han har modtaget en racistisk besked fra en Huddersfield-supporter på Instagram. Billing lagde et billede af beskeden op på Twitter tirsdag aften og har siden modtaget støtte for sit initiativ. Den unge midtbanespillere har nigerianske rødder, men kan få debut på det danske landshold i de kommende to kampe mod Kosovo og Schweiz.

Alpint: Schweiziske Beat Feuz forsvarede onsdag World Cup-titlen i styrtløb. En sjetteplads i Andorra betød, at 32-årige Feuz formåede at holde onsdagens italienske vinder, Dominik Paris, bag sig i kampen om World Cup-titlen. Før løbet stod det klart, at Beat Feuz kunne nøjes med en 12.-plads, og det blev ikke det store problem. Schweizeren har blot vundet en enkelt World Cup-afdeling i styrtløb i denne sæson, men det er blevet til en række podieplaceringer. Samlet set har det været nok til at slutte foran Dominik Paris, der onsdag tog sin fjerde styrtløbssejr i World Cuppen i denne sæson.

Fodbold: Brøndby har i denne sæson oplevet en stor fremgang i tilskuertallet til klubbens hjemmekampe. I grundspillet har 14.337 tilskuere i gennemsnit overværet kampene på Brøndby Stadion. Det er godt 1000 mere i forhold til sidste sæsons grundspil, hvor klubben kæmpede med i den absolutte top sammen med de senere mestre fra FC Midtjylland. - Det er ikke blevet til samme pointhøst som i sidste sæson, men alligevel har støtten været fuldstændig upåklagelig. Og stigende endda - det er dybt imponerende, siger Brøndby-direktør Ole Palmå til klubbens hjemmeside.

Fodbold: Cristiano Ronaldo blev med rette det helt store samtaleemne tirsdag aften, da han scorede et hattrick og dermed bar Juventus videre til kvartfinalen i Champions League på trods af 2-0-nederlaget i den første kamp ude mod Atlético Madrid. Det var hans ottende hattrick i Champions League, og Ronaldo har dermed fortsat chancen for at vinde den største klubturnering for fjerde år i træk efter skiftet til Italien fra Real Madrid. »Jeg skal hjælpe med at udrette ting, de aldrig har gjort før«, sagde Cristiano Ronaldo til italiensk tv og uddybede senere sin tanker om kampen på det officielle pressemøde.

»Vi ønskede en magisk aften, og det blev den lige præcis. Ikke kun på grund af mine mål, men på grund af hele holdet. Det er sådan en mentalitet, man skal vise i Champions League, og vi bør være stolte«.