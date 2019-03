Anerkendt Formel 1-chef død efter blodprop tre dage inden sæsonstart

Formel 1: Løbsdirektøren for Formel 1, Charlie Whiting er død efter en blodprop i lungen. Det oplyser Den Internationale Motorsportsunion (FIA) i en pressemeddelelse. Whiting blev 66 år gammel. Han fik jobbet som løbsdirektør i 1997 og har været en markant skikkelse i Formel 1 de seneste sæsoner grundet viderebringelsen af radiokommunikationen mellem kørere og teams på tv-skærme verden over, hvor kørerne bad ’Charlie’ om at kigge på en løbshendelse. Formel 1’s administrerende direktør Ross Brawn er knust over tabet af sin mangeårige ven blot tre dage før 2019-sæsonens start i Melbourne.

»Jeg har kendt Charlie i hele min løbskarriere. Vi arbejdede sammen som mekanikere, blev venner og har brugte uendeligt mange timer på racerbaner verden over«, udtaler Brawn i FIA’s pressemeddelelse.

Tennis: Mens favoritter som Osaka, Halep og Djokovic natten til onsdag dansk tid måtte forlade turneringen i Indian Wells tidligt, havde Roger Federer og Rafael Nadal 24 timer senere styr på modstanderne og gik nemt videre til kvartfinalerne. Federer slog britiske Kyle Edmund med 6-1 og 6-4 på lidt over en times spil. Nadal vandt over Filip Krajinovic med 6-3 og 6-4.

Fodbold: Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) har allerede besluttet at udvide VM 2026 fra 32 til 48 hold. I øjeblikket forgår der et større politisk spil forud for fredagens møde i Fifa Council i Miami, USA, hvor Fifa-toppen med præsident Gianni Infantino ønsker politisk opbakning fra fodboldunionerne til også at udvide VM til 48 hold allerede fra 2022 i Qatar. Et tiltag, som tidligere landstræner Morten Olsen stiller sig kritisk over for.

»Det er et valg mellem kvalitet og kvantitet. Det er synd for fodbolden og for slutrunderne, for det skal vitterligt være de bedste, der er med«, siger han til Ritzau.