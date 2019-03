Lewis Hamilton var nattens hurtigste mand i Australien

To danske scoringer i NHL. Arsenal-målmand jubler over endnu et comeback

Formel 1. Styrkeforholdet i Formel 1 ser ikke ud til at have ændret sig markant op til den kommende sæson. I hvert fald ikke set ud fra de to første træninger i Australien, hvor sæsonens første Grand Prix køres søndag morgen. Lewis Hamilton toppede begge træninger, men var skarpt forfulgt af konkurrenterne hos Ferrari og Red Bull. Kevin Magnussen sluttede henholdsvis som nummer 9 og 12 i de to træninger.

Sport i dag Direkte sport i tv TV 2 15.10 Cykling: Paris-Nice, 6. etape TV 2 Sport 19.30 Ishockey: Herning-Aalborg 22.05 Motorsport: Endurance-VM, USA 05.00 Tennis: BNP Paribas Open (k) TV3 Sport 12.00 Fodbold: Champions League-lodtrækning 19.00 Tennis: BNP Paribas Open (m) 03.55 Formel 1: GP Australien, træning TV3 Max 20.30 Fodbold: Gladbach-Freiburg 00.05 Ishockey: Toronto-Philadelphia Eurosport 1 12.00 Fodbold: Champions League-lodtrækning 13.00 Fodbold: Europa League-lodtrækning 15.15 Cykling: Paris-Nice, 6. etape 17.15 Skihop: World Cup 20.45 Motorsport: Endurance-VM, USA Eurosport 2 13.45 Cykling: Tirreno-Adriatico 18.00 Golf: The Players Championship Vis mere

Ishockey. Både Lars Eller og Nikolaj Ehlers leverede stærke præstationer i nat i den amerikanske ishockeyliga, NHL. Lars Eller hjalp med en scoring Washington Capitals til en sejr på udebane over Philadelphia Flyers. Og den 23-årige nordjyde Nikolaj Ehlers scorede sæsonens 18. mål, da han leverede den afgørende scoring i Winnipeg Jets’ 4-3 sejr over Boston Bruins.

Fodbold. For anden runde i træk undgik Arsenal med nød og næppe at forlade Europa League efter at have trådt ved siden af i første opgør. I 1/16-finalen var det ved at gå galt mod Bate Borisov, mens London-klubben i 1/8-finalen tabte 3-1 på udebane mod franske Rennes. Men Arsenal viste klassen på hjemmebanen og vandt returopgøret med 3-0. Og det betyder meget for målmand Petr Cech, der stopper sin karriere til sommer. »Min drøm lever videre. Jeg drømmer om at slutte min karriere med et trofæ i hænderne. Der er lang vej tilbage, men med præstationer som den her, har vi en mulighed«, siger Petr Cech til Arsenals hjemmeside.