Dansk teenager finaleklar i Kina efter dramatisk tiebreak

Tennis: 16-årige Clara Tauson er klar til finalen i ITF-turneringen i kinesiske Shenzhen. Det er en realitet efter en sejr på 6-3, 7-6 i semifinalen mod kineseren Lu Jiajing, der rangerer som nr. 186 på verdensranglisten. Dermed indtjener Tauson endnu flere point til WTA-ranglisten, som hun inden turneringen endnu ikke havde fået point til. Andet sæt blev en afvekslende og dramatisk omgang. Tauson brød fra start og var foran både 2-0 og 3-1, inden kineseren slog tilbage og vendte det til føring på 5-3. Men Tauson brød prompte tilbage, og til sidst måtte man finde en vinder i tiebreak ved stillingen 6-6. Her spillede danskeren sig til matchbolde ved 6-5, 10-9 og 11-10, mens kineseren undervejs også havde tre sætbolde, der alle blev misset. Tauson lukkede endelig kampen på sin fjerde matchbold og vandt 13-11. Søndag spiller Tauson finale mod endnu en kineser, nemlig Liu Fangzhou, der ligger nr. 172 på ranglisten.

Fodbold: Elias Sørensen havde håbet på at få en del førsteholdsfodbold i benene i denne halvsæson, da Premier League-klubben Newcastle udlejede ham til Blackpool, der spiller i Englands tredjebedste række, League One. Men det blev kun til et enkelt indhop for den 19-årige dansker, som siden røg helt ud af truppen. Derfor valgte Newcastle at ophæve lejekontrakten og tage Sørensen tilbage, så han nu i stedet spiller sæsonen færdig på klubbens U23-hold. »Jeg er rigtig skuffet. Træneren (Terry McPhilips, red.) sagde, jeg ville få chancen, men den kom aldrig. Han lovede mig guld og grønne skove, inden jeg kom, men det har han så ikke overholdt«, siger Elias Sørensen til bold.dk.

Ishockey: Rungsted er som det første hold klar til semifinalerne i landets bedste række. Fredag aften vandt holdet for fjerde gang i træk over Herlev, der blev nedlagt med 8-4. Spændingen var hurtigt væk, da gæsterne førte 6-0 efter første periode. Dermed skulle anden og tredje periode blot overstås, og Herlev fik lov til at pynte lidt på resultatet. Spændingen er til gengæld intakt i flere af de andre dueller. Frederikshavn udlignede således til 2-2 i duellen mod Esbjerg, da nordjyderne fredag vandt 4-3 på vestkysten. Og i Rødovre skabte Sønderjyske yderligere spænding i duellen, da gæsterne udlignede til2-2 i serien med 2-1-sejr efter en afgørelse i overtid. Herning styrede også mod en udligning til 2-2 mod de regerende mestre fra Aalborg, men midtjyderne dummede sig, hvilket gav Aalborg en 2-1-sejr efter overtid. Mestrene fører dermed serien med 3-1.

Tennis: De to store rivaler, Roger Federer og Rafael Nadal, møder lørdag aften hinanden i Indian Wells-semifinalen. De vandt deres kvartfinaler mod henholdsvis den unge polak Hubert Hurkacz og den runge russer Karen Khachanov uden at afgive sæt. Den anden semifinale spilles mellem østrigske Dominic Thiem og canadiske Milos Raonic.

Fodbold: Christian Nørgaard har haft en hård tid i den italienske klub Fiorentina, men fredag aften startede den 25-årige midtbanespiller inde for Firenze-klubben, der skuffende tabte med 1-2 på udebane til Cagliari i Serie A. Nørgaard fik senest spilletid for halvanden måned siden, og generelt får han ikke mange chancer for at vise sig frem i den italienske liga. Danskeren skiftede til Fiorentina sidste sommer ovenpå en sæson, hvor han havde markeret sig som en profil hos Brøndbys sølvvindere i Superligaen.