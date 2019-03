Fuglsang brillerer i kuperet afslutning

Magnussen jubler over point, danske curlingkvinder åbner VM med to tætte kampe.

Direkte sport i tv Søndag 17. marts DR 1 15.50 Skiskydning: VM, samlet start (m) TV 2 16.40 Håndbold: Final 4, finale (m) TV 2 Sport 12.55 Skiskydning: VM, samlet start (k) 14.00 Håndbold: Final4, bronzekamp (m) 15.20 Cykling: Paris-Nice, 8. etape 17.10 Ishockey: SønderjyskE-Rødovre 20.30 Fodbold: Milan-Inter 23.35 Tennis: BNP Paribas Open, finale (k) 1.45 Basketball: NY Knicks-LA Lakers TV3+ 17.00 Fodbold: AC Horsens-Brøndby TV3 Sport 13.45 Fodbold: Silkeborg-FC Fredericia 17.00 Fodbold: FC København-Hobro 23.30 Tennis: BNP Paribas Open (m) 2.05 Ishockey: Anaheim-Florida TV3 Max 13.30 Håndbold: Lemgo-RN Löwen (m) 17.00 Fodbold: FCM-Sønderjyske 6’eren 15.15 Fodbold: Fulham-Liverpool 17.30 Fodbold: Everton-Chelsea Canal9 17.00 Fodbold: AaB-AGF Eurosport 1 9.15 Alpint: World Cup, storslalom (k) 10.15 Alpint: World Cup, slalom (m) 11.15 Langrend: World Cup, 10 km fri (k) 12.30 Alpint: World Cup, storslalom (k) 13.15 Skiskydning: VM, samlet start (k) 14.15 Langrend: World Cup, 15 km fri (m) 15.45 Skiskydning: VM, samlet start (m) 17.00 Skihop: World Cup 19.45 Billard: Snooker, Gibraltar Open Eurosport 2 17.00 Fodbold: OB-Randers FC 19.00 Golf: The Players Championship

Cykling. Jakob Fuglsang (Astana) var i storform på 5. etape af Tirreno-Adriatico. Danskeren satte i en kuperet afslutning alle de øvrige favoritter til vægs og kunne køre alene over målstregen til etapesejr i Recanati efter 178 kilometers slid. Fuglsang var i mål 40 sekunder før Adam Yates (Mitchelton), der fortsat fører sammenlagt.

Ishockey. Aalborg Pirates vandt hjemme 4-2 over Herning Blue Fox og er dermed klar til DM-semifinalerne efter samlet 4-1 i kvartfinaleserien.

Fodbold. Efter en fænomenal start under Ole Gunnar Solskjær er Manchester United røget ind i en lille krise. Lørdag aften tabte mandskabet for anden uge i træk til en modstander fra hjemlandet, og denne gang kostede det avancement til semifinalerne i FA Cuppen. Her er det i stedet Wolverhampton, der efter en 2-1-sejr, kan tage plads sammen med Manchester City, Watford og vinderen af matchen Millwall-Brighton. United-manager Solskjær var hård i sin kritik efter kampen. »Det er et stort skridt tilbage for os... Vi havde en flot stime, men har nu tabt to gange«, siger Solskjær og fortsætter: »I dag var sølle. Det dårligste, vi har spillet, for at være ærlig«, siger Solskjær.

Fodbold. Presset i Premier League er tilbage på Manchester City. Liverpool sejrede søndag 2-1 på udebane mod Fulham og fører efter 31 kampe nu med 76 point. Manchester City har 74 point, men har kun spillet 30 kampe - og deres udsatte opgør er derbyet mod Manchester United.

Cykling. Spanske Ion Izagirre fra Astana-holdet tog sejren på sidste etape af Paris-Nice, som samlet blev vundet af colombianeren Egan Bernal (Sky), der havde held til at afværge landsmanden Nairo Quintanas (Movistar) tilnærmelser.

Fodbold. I 1. division har Silkeborg og Viborg taget yderligere et lille skridt i retning af Superligaen. Silkeborg sejrede 2-1 hjemme i topopgøret mod Fredericia efter en hektisk slutfase, mens Viborg på Emil Scheels scoring fire minutter før tid sikrede sig en 1-0 ude over Fremad Amager og derved lige akkurat holdt Silkeborg bag sig på bedre målscore. De to jyske klubber har 38 point, Næstved har 36 på 3. pladsen.

Overblik: Fodboldresultater fra ind- og udland

Fodbold. 60.739 tilskuere så FC Barcelonas kvinder besejre Atlético Madrid i topkampen på udebane med 2-0. De 60.739 tilskuere på Wanda Metropolitano er verdensrekord til en ligakamp for kvinder.

Golf. Thomas Bjørn blev efter en afsluttende superrunde i 66 slag bedste dansker ved Kenya Open med en 12. plads. Guido Migliozzi, en 22-årig italiensk European Tour-rookie, der aldrig er sluttet i top-50, blev en sensationel vinder med en score på 268 slag - 8 færre end den danske veteran.

Fodbold. Når Lukas Lerager i løbet af det kommende døgn dukker op i den danske landsholdslejr, er det med en gedigen skalp i bagagen. Leragers mandskab fra Genoa blev nemlig det første til at besejre seriemestrene fra Juventus i Serie A i denne sæson. 2-0 efter mål af den tidligere Juventus-spiller Stefano Sturaro og veteranen Goran Pandev lyder Genoa-sejren på.