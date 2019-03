Ærlig Solskjær efter nyt nederlag: I dag var sølle

Magnussen jubler over point, danske curlingkvinder åbner VM med to tætte kampe.

Direkte sport i tv Søndag 17. marts DR 1 15.50 Skiskydning: VM, samlet start (m) TV 2 16.40 Håndbold: Final 4, finale (m) TV 2 Sport 12.55 Skiskydning: VM, samlet start (k) 14.00 Håndbold: Final4, bronzekamp (m) 15.20 Cykling: Paris-Nice, 8. etape 17.10 Ishockey: SønderjyskE-Rødovre 20.30 Fodbold: Milan-Inter 23.35 Tennis: BNP Paribas Open, finale (k) 1.45 Basketball: NY Knicks-LA Lakers TV3+ 17.00 Fodbold: AC Horsens-Brøndby TV3 Sport 13.45 Fodbold: Silkeborg-FC Fredericia 17.00 Fodbold: FC København-Hobro 23.30 Tennis: BNP Paribas Open (m) 2.05 Ishockey: Anaheim-Florida TV3 Max 13.30 Håndbold: Lemgo-RN Löwen (m) 17.00 Fodbold: FCM-Sønderjyske 6’eren 15.15 Fodbold: Fulham-Liverpool 17.30 Fodbold: Everton-Chelsea Canal9 17.00 Fodbold: AaB-AGF Eurosport 1 9.15 Alpint: World Cup, storslalom (k) 10.15 Alpint: World Cup, slalom (m) 11.15 Langrend: World Cup, 10 km fri (k) 12.30 Alpint: World Cup, storslalom (k) 13.15 Skiskydning: VM, samlet start (k) 14.15 Langrend: World Cup, 15 km fri (m) 15.45 Skiskydning: VM, samlet start (m) 17.00 Skihop: World Cup 19.45 Billard: Snooker, Gibraltar Open Eurosport 2 17.00 Fodbold: OB-Randers FC 19.00 Golf: The Players Championship

Vis mere

Fodbold. Efter en fænomenal start under Ole Gunnar Solskjær er Manchester United røget ind i en lille krise. Lørdag aften tabte mandskabet for anden uge i træk til en modstander fra hjemlandet, og denne gang kostede det avancement til semifinalerne i FA Cuppen. Her er det i stedet Wolverhampton, der efter en 2-1-sejr, kan tage plads sammen med Manchester City, Watford og vinderen af matchen Millwall-Brighton. United-manager Solskjær var hård i sin kritik efter kampen. »Det er et stort skridt tilbage for os... Vi havde en flot stime, men har nu tabt to gange«, siger Solskjær og fortsætter: »I dag var sølle. Det dårligste, vi har spillet, for at være ærlig«, siger Solskjær.

Motorsport. Kevin Magnussen (Haas) scorede point ved sæsonens første formel 1-grandprix i Melbourne. 6. pladsen var ganske enkelt fremragende, vurderer Magnussen. »Det har været en rigtig god dag, og jeg er meget tilfreds«, siger Kevin Magnussen. Grandprixets helt store vinder blev Mercedes’ Valtteri Bottas, der ellers ikke havde vundet et løb siden Abu Dhabi i 2017. Pointet for hurtigste omgang gik også til finnen.

Curling. De danske kvinder har åbnet VM-turneringen i Silkeborg med to tætte kampe – og to nederlag. Efter lørdagens 6-8 mod USA blev søndagens første opgør tabt 6-7 til Rusland. Danmark møder Sverige søndag aften.

Fodbold. Wayne Rooney scorede sit første hattrick i Major League, da han var på pletten tre gange i sin klub DC Uniteds 5-0-sejr over Real Salt Lake. Rooney blev også noteret for en assist.

Fodbold. Thomas Delaney scorede sit andet sæsonmål for Borussia Dortmund, da storklubben via en 3-2-sejr i sidste minut over Hertha Berlin tilbageerobrede 1. pladsen i Bundesligaen fra Bayern München, der søndag møder Mainz.

Tennis. Rafael Nadal måtte opgive at spille semifinalern i Indian Wells mod Roger Federer, så schweizeren fik en walk over til finalen mod Dominic Thiem. Thiem sejrede efter tre hårde sæt i sin semifinale mod Milos Raonic.