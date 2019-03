Messi hyldet af modstandernes tilskuere efter perlemål og hattrick nr. 51

Fodbold. FC Barcelona øgede føringen i den spanske Primera Division til 10 point, og Lionel Messi øgede forspringet på topscorerlisten med tre mål i en 4-1-sejr på udebane over Real Betis. Messi scorede direkte på frispark til 1-0 og hurtigt hug forbi Betis-målmanden Pau Lopez efter oplæg fra Luis Suarez til 2-0 i første halvleg. Suarez gjorde det til 3-0 i duel med fire modstandere og efter en reducering scorede Messi endnu en smukt mål, da han kontrolleret løftede bolden over Lopez og i mål via overliggeren. Med kampens sidste aktion ramte Messi stolpen, inden han blev hyldet af Betis-tilskuerne med stående ovationer. »Jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde har fået klapsalver fra modstanderens fans for et mål før. Jeg er meget taknemmelig«, sagde Messi til Movistar om sit 29. ligamål og en sæsontotal på 39 mål i 37 kampe. Det var 51. gang, Messi scorede mindst tre mål i en kamp for Barcelona.

Direkte sport i tv Mandag TV3 Sport 9.00/19.00 Curling: VM i Silkeborg (k) 00.35 Ishockey: Tampa Bay-Arizona Eurosport 1 13.45 Cykling: Tirreno-Adriatico 19.00 Curling: VM, Canada-Finland (k) Eurosport 2 14.00 Curling: VM i Silkeborg (k)

Tennis. 16-årige Clara Tauson vandt i weekenden en ITF-turnering i Kina efter en finalesejr i to sæt. Det imponerende resultat for tenniskometen gav hende 80 point til verdensranglisten, hvor hun nu er placeret som nr. 407. Udover Clara Tauson er Danmark repræsenteret på verdensranglisten med Caroline Wozniacki, nr. 13, og Karen Barritza, nr. 680.

Golf. Selv om Rory McIlroy har vundet tre af de fire major-turneringer gav sejr i søndagens The Players Championship karrierens største check til nordireren. 2,25 mio. dollar (ca. 14,5 mio. kr.) indbragte sejren på TPC Sawgrass, hvor det amerikanerne kalder ’den femte major’ bliver afviklet. 48-årige Jim Furyk tog med birdies på 16. og 18. hul ellers føringen og kunne være blevet alle tiders ældste vinder af turneringen, men McIlroy svarede igen med birdies på 15. og 16. hul og sluttede med 16 under par 1 slag bedre end amerikaneren. Lucas Bjerregaard blev lige som Tiger Woods nummer 30, og Thorbjørn Olesen avancerede med en sidste runde i 69 slag til 41.-pladsen. Woods ramte 12 af 14 fairways i sidste runde og holede fra en bunker for par i sin finalerunde i 69 slag. »Jeg er på rette spor«, erklærede Woods, der fredag slog to bolde i vandet på det berømte 17. hul.