Japans OL-chef træder tilbage efter mistanke om korruption

Fodbold: Liverpools kantspiller Xherdan Shaqiri misser Schweiz’ åbningskamp i EM-kvalifikationens gruppe D mod Georgien på lørdag. Ligeledes misser han kvalifikationskampen mod Danmark tre dage senere. Det schweiziske fodboldforbund oplyser således, at undersøgelser af den 27-årige schweizer på et hospital i Zürich mandag afslørede, at Shaqiri har betændelse i lysken. Samme dag forlod han holdkammeraternes træningslejr og vil altså ikke være til rådighed for Schweiz i landsholdets to første kvalifikationskampe til EM i fodbold i 2020.

Ishockey: Da Sønderjyske i søndags besejrede Rødovre 6-2 i slutspillet, var der en episode, som nu koster en bødestraf. Sønderjyske-træner Mario Simioni kritiserede i et tv-interview kampens dommere, og det blev for meget for Ligaforeningen. Sønderjyske idømmes en bøde på 10.000 kroner for dårlig opførsel, skriver Metal Ligaen på sin Facebook-side. På vegne af Ligaforeningen forklarer ligachef Kim Pedersen, hvorfor Sønderjyske skal have en bøde: »Ishockey er en sport, hvor der skal være plads til følelser, spontanitet og kritik. Men i forhold til Ligaforeningens aftaler om kommunikation og respekt for hinanden, kom Sønderjyske-træner Mario Simioni med udtalelser i tv, som overskred normen for, hvordan man forholder til officials – og i øvrigt også andre aktører – i Metal Ligaen«.

Cykling: Ruten for de første etaper i 2020-udgaven af Tour de France blev afsløret mandag. 1. etape, der har start og mål i Nice, ligger på papiret godt til sprinterne. Til gengæld får bjergrytterne mulighed for at folde sig ud allerede på 2. etape, der rummer tre svære stigninger. Også den starter og slutter i Nice.