Landsholdsangriber føler sig ude i kulden i Holland

Fodbold: Det er kun er blevet til tre ligamål i denne sæson for Nicolai Jørgensen i Feyenoord, og efterhånden er det også begyndt at knibe med spilletiden. Den danske angriber er startet på bænken i tre ud af de seneste fire kampe og føler sig ikke inde i varmen hos træner Giovanni van Bronckhorst. »Nej, det gør jeg bestemt ikke lige for tiden. Det er frustrerende og irriterende, specielt med tanke på det, jeg har været med til med Feyenoord. Jeg har altid givet alt«, siger Nicolai Jørgensen til Ritzau. Han erkender dog samtidig, at han i denne sæson ikke altid har spillet op til sit bedste. »Det har været meget op og ned på grund af skader. Jeg giver derfor ikke kun træneren skylden. Det er også min egen skyld. Men det gør det ikke mindre frustrerende«, siger den danske angriber. Da han i 2017 blev hollandsk topscorer, var det også med Giovanni van Bronckhorst på trænerbænken.

Foto: Harry How/Ritzau Scanpix Kevin Hayes (th.) har scoret til 1-0 for Winnipeg Jets og fejres af Nikolaj Ehlers (midt) og Ben Chiarot.

Ishockey: Natten til tirsdag dansk tid lykkedes det Winnipeg Jets at hive en 3-2-sejr hjem på udebane over Los Angeles Kings. Den danske landsholdsspiller Nikolaj Ehlers var med i oplægget til Winnipegs første scoring. Jets er placeret som nr. 3 i Western Conference bag Calgary og San Jose. Holdet spiller igen onsdag, denne gang hjemme mod Anaheim.

Fodbold: I England bliver der spekuleret i, at Tottenhams trup er for smal, og at nøglespillere som Christian Eriksen efterhånden er ved at være slidte. Men den teori afviser danskeren blankt. »Det er bullshit«, siger Christian Eriksen i følge Ritzauhan. »Man vænner sig til at spille så meget. Jeg har trods alt spillet mange kampe i en hel del sæsoner i træk. Det føles snarere unaturligt, når man ikke spiller«, forklarer Eriksen. Den seneste tids skuffende resultater betyder, at Tottenham ikke længere truer de to tophold, Manchester City og Liverpool. I stedet venter en hård kamp om at fastholde pladsen blandt de fire bedste. Men der er nu ikke optræk til panik i London-klubben. »For et par måneder siden var der også pludselig alt mulig kaos. Så vandt vi et par kampe, og så var vi i himlen igen. Det er sådan, det foregår i en Premier League-klub«, siger Eriksen.

Fodbold: Liverpools kantspiller Xherdan Shaqiri misser Schweiz’ åbningskamp i EM-kvalifikationens gruppe D mod Georgien på lørdag. Ligeledes misser han kvalifikationskampen mod Danmark tre dage senere. Det schweiziske fodboldforbund oplyser således, at undersøgelser af den 27-årige schweizer på et hospital i Zürich mandag afslørede, at Shaqiri har betændelse i lysken. Samme dag forlod han holdkammeraternes træningslejr og vil altså ikke være til rådighed for Schweiz i landsholdets to første kvalifikationskampe til EM i fodbold i 2020.

Ishockey: Da Sønderjyske i søndags besejrede Rødovre 6-2 i slutspillet, var der en episode, som nu koster en bødestraf. Sønderjyske-træner Mario Simioni kritiserede i et tv-interview kampens dommere, og det blev for meget for Ligaforeningen. Sønderjyske idømmes en bøde på 10.000 kroner for dårlig opførsel, skriver Metal Ligaen på sin Facebook-side. På vegne af Ligaforeningen forklarer ligachef Kim Pedersen, hvorfor Sønderjyske skal have en bøde: »Ishockey er en sport, hvor der skal være plads til følelser, spontanitet og kritik. Men i forhold til Ligaforeningens aftaler om kommunikation og respekt for hinanden, kom Sønderjyske-træner Mario Simioni med udtalelser i tv, som overskred normen for, hvordan man forholder til officials – og i øvrigt også andre aktører – i Metal Ligaen«.