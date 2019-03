Svenske og finske atleter var kunder hos den travle tyske dopinglæge

Direkte sport i tv Onsdag 20. marts TV 2 Sport 18.20 Håndbold: TTH H.bro-Århus (m) 20.25 Tennis: Miami Open (k) 00.00 Basketball: Philadelphia-Boston TV3 Sport 09.00 Curling: VM (m) 17.00 Tennis: Miami Open (m) 19.00 Fodbold: Lyngby-Silkeborg 21.15 Tennis: Miami Open (m) TV3 Max 18.55 Håndbold: RN Löwen-Nantes (m) 00.05 Ishockey: Buffalo-Toronto 6’eren 18.30 Fodbold: U21, Danmark-Belgien Canal 9 18.00 E-sport: AC Horsens-FCK 19.30 E-sport: AGF-Randers 21.45 E-sport: Helsingør-AaB Eurosport 1 09.00 Curling: VM, Sverige-Rusland (k) Eurosport 2 19.00 Curling: VM (k)

Vis mere

Doping. Der er foreløbigt ingen danske atleter, der er gået i fælden i forbindelse med den store østrigsk-tyske ’Operation Aderlass’, der har udfoldet sig siden ski-VM for små tre uger siden. Fra myndighederne i München forlyder det i en foreløbig status, at 21 atleter fra 8 nationer - Tyskland, Østrig, Italien, Sverige, Finland, Estland, Kroatien, Slovenien, Sydkorea og USA - er under mistanke for at have underkastet sig bloddoping hos den nu varetægtsfængslede tyske læge Mark Schmidt. I en periode fra 2011 til 2019 skulle atleterne samlet have fået foretaget et trecifret antal blodtransfusioner. Atleterne, der har betalt op til 90.000 kroner per sæsontil lægen, skulle komme fra fem forskellige vinteridrætsgrene. »Enkelte af udøverne ved endnu ikke, at de er blevet identificeret«, siger statsadvokat Kai Gräber.

Fodbold. Jens Stryger Larsen skal have ny træner i Udinese. Klubben har afskediget Davide Nicola.





Fodbold. I kampen for et mere økonomisk bæredygtigt og fair regelsæt hos den allerøverste elite, har det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) lidt et stort skrivebordsnederlag ved Den Internationale Sportsdomstol (Cas). Her har Cas givet den franske klub Paris SG medhold i, at Uefa ikke har ret til at genåbne undersøgelser vedrørende parisklubbens pengeforbrug i sæsonerne op til 2017. Uefa slog indledningsvist fast, at PSG ikke havde forbrudt sig mod de såkaldte financial fairplay-regler, men besluttede sig i september 2018 for at genåbne sagen, hvilket skulle ske indenfor 10 dage, men Uefa reagerede først efter tre måneder. Der er til gengæld intet der forhindrer Uefa i at kulegrave Paris SG’ økonomi fra 2017 og fremad. Uefa varsler i kølvandet på Cas-dommen, at de smuthuller, der måtte være i financial fairplay-systemet, skal kortlægges, så lignende domme kan undgås i fremtiden.

Fodbold. Mikkel Desler er fortid i OB. Forsvarsspilleren har i jagten på flere kampminutter indgået kontrakt med norske Haugesund.

Curling. Bedre sendt end aldrig. I kamp 7 på VM-hjemmebanen i Silkeborg fik skipper Madeleine Dupont og co. omsider en sejr. Japan blev slået 7-1. Holdet møder Skotland senere i dag.

Tennis. Clara Tauson, der i sidste uge vandt turneringen i Shenzhen, kom godt i gang ved ITF-turneringen i Xiamen, hvor hun onsdag vandt 6-1, 7-5 over amerikanske Sebastiani Leon i 1. runde. I næste runde møder den 16-årige dansker nu den 19-årige kineser Ye-Xin Ma, der er seedet 4. Ma er nr. 572 på WTA-ranglisten, hvor Tauson netop er kommet ind som nr. 407. Den unge dansker har fået adgang til turneringen i Xiamen, der er for voksne spillere, fordi hun er nr. 1 på ITF’s juniorrangliste.

Cykling. Jakob Fuglsang tager tre ugers pause i kølvandet på den samlede 3. plads i Tirreno-Adriatico. Hans næste opgave er Baskerlandet Rundt 8. april.

Fodbold. U21-landsholdsanfører Mathias Jensen beretter om kaotiske tilstand i sin spanske klub Celta Vigo. »Det er en svær situation, hvor jeg nu spiller under den tredje træner, siden jeg ankom i august. Det er kaos, men vi må se, om vi kan redde den«, siger Mathias Jensen til B.T. Celta Vigo ligger i øjeblikket til nedrykning fra La Liga.





Ishockey. Frans Nielsen scorede sit 10. sæsonmål i NHL, da han bidrog med 1-0-målet i Detroits 3-2-sejr over New York Rangers. Oliver Bjorkstrand høvlede sæsonmål nummer 15 ind for Columbus, men tabte 2-4 til Calgary. Washingtons mesterhold med Lars Eller på isen slog New Jersey med 4-1, mens Toronto med Frederik Andersen i målet tabte 0-3 til Nashville.

Ishockey. Sønderjyske er klar til DM-semifinalerne efter 1-0-sejr på udebane i Rødovre og dermed 4-2 samlet i kampe mod københavnerne. Esbjerg og Frederikshavn skal til gengøld ud i et 7. kvartfinaleopgør. Nordjyderne vandt tirsdsag aften i det vestjyske med 6-3 og fik udlignet til 3-3. Aalborg og Rungsted er også klar til semifinaleserien.