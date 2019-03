Dansk fodboldnomade testet positiv for kokain

Direkte sport i tv Fredag 22. september

TV 2 Sport 16.25 Skiskydning: World Cup, sprint (m) 19.30 Ishockey: Frederikshavn-Esbjerg 22.00 Tennis: Miami Open (k) 1.00 Basketball: Toronto-Oklahoma TV3 Sport 16.00 Tennis: Miami Open (m) TV3 Max 19.00 Curling: Canada-Danmark (k) 00.05 Ishockey: Washington-Minnesota 6’eren 20.45 Fodbold: England-Tjekkiet Eurosport 1 9.30 Kunstskøjteløb: VM, friløb (k) 14.15 Skihop: World Cup 16.15 Skiskydning: World Cup, sprint (m) 18.15 Langrend: World Cup, sprint 21.00 Cykling: 6-dagesløb 5.00 Formel E: GP Kina, kvalifikation Eurosport 2 20.45 Fodbold: Portugal-Ukraine

Fodbold. Ken Ilsø, der spiller i Australien for Adelaide United, er blevet suspenderet efter at være blevet testet positiv for kokain. Det oplyser Australiens Fodboldforbund (FFA). 32-årige Ilsø afleverede en positiv prøve indeholdende stoffet benzoylecgonine i januar, men er først blevet suspenderet nu. »Mens efterforskningen pågår, er Ken Ilsø Larsen udelukket fra at deltage i A-League og alle andre sportsgrene under Wada«, oplyser FFA. Ken Ilsø oplyser, at han arbejder tæt sammen med PFA (spillernes fagforening red.) og afventer resultaterne fra B-prøven. 32-årige Ken Ilsø er en af dansk fodbolds mest berejste nomader. I sin 14 år lange profkarriere har angriberen spillet i Danmark, Holland, Tyskland, Kina, Singapore, Malaysia og siden 2018 i Australien.

Tennis. 16-årige Clara Tauson fortsætter ufortrødent med at nedlægge sine modstandere. Tidligt fredag spillede Tauson sig i semifinalen ved ITF-turneringen W15 Xiamen i Kina. Japanske Himeno Sakatsume var intet match for Tauson, som vandt 6-0, 6-3. Clara Tauson skal i semifinalen møde tredjeseedede Eudice Chong fra Hongkong.

Tennis. Det bliver hviderusseren Aliaksandra Sasnovich, nummer 36 i verden, som bliver Caroline Wozniackis modstander i 2. runde af Miami Open. Sasnovich slog i 1. runde schweiziske Viktorija Golubic 4-6, 7-5, 6-4. Kampen spilles fredag kl. ca. 21.30, hvis det ellers holder tørt i Miami.

Fodbold. EM-kvalifikationen blev torsdag indledt uden de store sensationer, men skotterne må sidde med en lidt flov smag i munden efter 0-3 på udebane mod Kasakhstan i gruppe I, hvor Belgien også slog Rusland 3-1 og Cypern affærdigede San Marino 5-0. I gruppe C bankede Holland fire mål ind i en 4-0-sejr over Hviderusland, mens Kroatiens viceverdensmestre var nede 0-1 hjemme mod Aserbajdsjan, men sled sig til 2-1-sejr på Andrej Kramaric’ vindermål 11 minutter før tid. I gruppe G tog Polen allerede i første kamp et kæmpe skridt mod EM-slutrunden ved at vinde 1-0 ude over Østrig. Stjernefrøet Krzysztof Piatek kvitterede med matchvindermålet 10 minutter efter han var blevet skiftet ind.

Bordtennis. Jonathan Groth tabte godt nok begge sine kampe og holdet tabte 3-2 til Düsseldorf, men sammen med den russiske klub TTSC Ural Mining Metallurgical er danskeren nu klar til at spille finale i Champions League. Her bliver modstanderen den franske klub Angers eller Fakel Gazprom Orenburg fra Rusland.