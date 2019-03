Skadet Messi melder fra kort efter sit comeback

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 14.55/17.10 Skiskydning: World Cup 18.00 Håndbold: Norge-Rumænien (k) 20.00 Håndbold: Frankrig-Danmark (k) 22.00 Tennis: Miami Open (k) 23.00 Basketball: Charlotte-Boston TV3 Sport 18.00 Tennis: Miami Open (m) TV3 Max 14.00 Curling: VM (k) 17.00 Håndbold: Constanta-Holsteb. (m) 18.45 Håndbold: GOG-Azoty Pulawy (m) 22.25 Curling: VM (k) 6’eren 15.00 Fodbold: Georgien-Schweiz 18.00 Fodbold: Sverige-Rumænien 20.45 Fodbold: Spanien-Norge Eurosport 1 7.45 Formel E: Kinas Grand Prix 9.45 Skihop: World Cup 14.45/16.45 Skiskydning: World Cup 15.45 Langrend: World Cup Eurosport 2 14.30 Cykling: Milano-Sanremo 18.00 Fodbold: Gibraltar-Irland 20.45 Fodbold: Italien-Finland Vis mere

Fodbold: Fredag aften fik han comeback på det argentinske landshold, der i Madrid tabte 1-3 til Venezuela, men nu venter der Lionel Messi en ny landsholdspause. Barcelona-stjernen har nemlig meldt afbud til Argentinas testkamp mod Marokko på tirsdag. Det skyldes dog ikke, at han allerede er blevet træt af landsholdsfodbold igen. I stedet er det en lyskeskade, der forhindrer Messi i at stille op. Argentinas Fodboldforbund meddeler på Twitter, at både Messi og midtbanespilleren Gonzalo Martinez må melde fra til Marokko-kampen.

Fodbold: Landsholdsspilleren Lukas Lerager blev i slutningen af januar lejet ud fra franske Bordeaux til italienske Genoa, og danskeren har en forventning, om at han til sommer skifter permanent til den italienske klub. Det siger Lukas Lerager, der hurtigt har sat sig på en fast plads på Genoas midtbane og i sidste uge bidrog til Juventus’ første liganederlag i sæsonen. »Det lugter ikke af, at jeg skal tilbage til Bordeaux. Jeg tror, Genoa indfrir købsklausulen. Det har de i hvert fald givet udtryk for. Der er nogle ting i kontrakten, der kan gøre, at det bliver obligatorisk, at de skal købe mig«, siger Lukas Lerager.

Tennis: I Caroline Wozniackis lodtrækningshalvdel i Miami er den hidtil største overraskelse, at australske Ajla Tomljanovic sendte den 9.-seedede hviderusser Aryna Sabalenka ud af turneringen, hvorimod det var ventet, at der nu er lagt op til en stor revanchedyst i opgøret Bianca Andreescu-Angelique Kerber, der i sidste uge spillede finale i Indian Wells. I den anden halvdel kom der til gengæld et par store overraskelser i 2. runde, da først Yulia Putintseva fra Kasakhstan nedkæmpede den ellers formstærke schweizer Belinda Bencic, hvorefter kinesiske Yafan Wang besejrede 6.-seedede Elina Svitolina.

Wozniacki spiller sit 3. runde-opgør mod rumænske Monica Niculescu som tredje kamp lørdag på Grandstand med estimeret kampstart cirka kl. 21.00.

Fodbold: Christian Panucci skal på jagt efter et nyt job, og Albanien skal finde en ny landstræner. Lørdag har Albaniens Fodboldforbund (FSHF) valgt at skille sig af med italieneren, som har haft ansvaret for landsholdet siden sommeren 2017. Panuccis sidste kamp blev hjemmenederlaget på 0-2 til Tyrkiet, der gav Albanien den værst tænkelige start på EM-kvalifikationen. Den dårlige premiere på EM-kvalifikationen kommer i kølvandet på en skuffende indsats i efterårets Nations League. Her sluttede holdet sidst i en pulje med Skotland og Israel. Albanien var med ved EM i 2016, dengang under ledelse af en anden italiener, Gianni De Biasi.

Tennis: Østrigske Dominic Thiem hentede i sidste uge sit hidtil største resultat, da han besejrede Roger Federer i Indian Wells-finalen. Men nu er han nede på jorden igen, for i Miamis 2. runde blev han fældet af det polske stortalent Hubert Hurkacz, der vandt 6-4, 6-4. Polakken møder i 3. runde den spændende canadiske teenager Felix Auger-Aliassime, der er ved at slå sig effektivt frem i hierarkiet.