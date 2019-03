Wozniacki er godt forberedt på endnu en tricky modstander

Tennis. Caroline Wozniacki skulle bruge fem matchbolde før hun med en lumsk forhånd fik udmanøvreret den hårdføre rumæner Monica Niculescu i 3. runde af den store WTA-turnering i Miami. 6-4, 7-6 (4) sluttede det til danskeren, der nu møder Hsieh Su-Wei fra Taiwan i 1/8-finalen. »Hsieh og Niculescu er måske de to spilere på touren, der minder mest om hinanden. Hsieh er en virkelig tricky modstander med gode hænder og et varierende tempo«, vurderer Wozniacki. Frem for alt er 33-årige Hsieh Su-Wei i meget god form. Hun spillede sig frem til 1/8-finalen ved at slå verdens bedste, Naomi Osaka, i en tresætsgyser - 4-6, 7-6(4), 6-3.

Tennis. Ved WTA-turneringen i Miami fortsætter den canadiske teenager Bianca Andreescu sin fine fremgang. Sidste uges triumfator fra Indian Wells slog for anden gang på 7 dage tyskeren Angelique Kerber. Denne gang 6-4, 4-6, 6-1. Nu venter esteren Anett Kontaveit i 1/8-finalen. Klarer verdens nummer 24 også den forhindring, så venter vinderen af Wozniacki/Hsieh Su-Wei-matchen i kvartfinalen. I øvrige 1/8-finaler hedder Petra Kvitova-Caroline Garcia og Ashleigh Barty-Kiki Bertens.

Cykling. 2015-vinderen af Vuelta a Espana, italieneren Fabio Aru, har problemer med en pulsåre i sit ene ben og skal opereres. »Grundige undersøgelser har vist, at Fabio Aru har en indsnævring af bækkenpulsåren i venstre ben, hvilket forhindrer en tilstrækkelig blodforsyning, når man forsøger at yde en maksimal indsats«, meddeler Arus hold, UAE Emirates. Med operationen følger en løbspause på 3-4 måneder.

Fodbold. Irland vandt som ventet på udebane i Danmarks EM-kvalifikationsgruppe mod Gibraltar, men det var en hårdt tilkæmpet 1-0-sejr på Jeff Hendricks mål kort efter pausen. »Sikke en frygtelig kamp. Jeg hadede hvert minut, fordi vi spillede mod et hold, der havde alt at vinde og intet at tabe. En frygtelig kamp, men herlige tre point at starte med«, siger landstræner Mick McCarthy til Sky Sports og fortsætter: »Ingenting i kampen skuffede eller overraskede mig. Folk forventede, at de (Gibraltar, red.) bare ville lægge sig ned, men det ville selvfølgelig ikke ske. Jeg er glad for at slippe ud af det med tre point«.

Fodbold. Norge var 19 minutter fra at få et ufortjent point med hjem fra EM-kvalifikationskampen i Valencia mod Spanien, men den spanske kaptajn Sergio Ramos fortsatte sin målrus og scorede til 2-1-sejr på et frækt eksekveret straffespark. Det var forsvarsspilleren Ramos’ 5. mål på landsholdet i de seneste 6 kampe. De øvrige kampe i gruppe J sluttede ligeledes 2-1: Malta-Færøerne og Sverige-Rumænien.