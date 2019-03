Kasper Hjulmand stopper i FCN med øjeblikkelig virkning

Fodbold: Kasper Hjulmand stopper med øjeblikkelig virkning som træner for FC Nordsjælland i Superligaen, så det bliver med Flemming Pedersen på sidelinjen, når klubben på lørdag spiller første kamp i mesterskabsslutspillet mod FC Midtjylland i Herning. »Det har været et spørgsmål om at finde den rette balance og timing. Vi synes, Kasper i dette forår, via kvalifikationen til mesterskabsspillet, tydeligt har understreget og bevist, hvorfor det var så vigtigt for klubben at have ham til at lede holdet i den periode, vi lige har været igennem. Kasper sender nu stafetten videre til Flemming på bedste vis via fantastisk trænerarbejde. Nu kan vi angribe et slutspil, hvor vi har alt at vinde, og ambitionen må være at gøre det bedre end i sidste sæsons slutspil, hvor vi fik to sejre og tre uafgjorte i ti kampe. Lige nu er derfor et godt udgangspunkt for at starte på det nye kapitel. Det synes både vi, Kasper og Flemming«, siger sportschef Carsten V. Jensen til klubbens hjemmeside.

Amerikansk fodbold. Den excentriske tight end Rob Gronkowski fra New England Patriots stopper karrieren med øjeblikkelig virkning. Det offentliggjorde han på Instagram i nat. 29-årige Rob Gronkowski har været et af quarterback Tom Bradys mest pålidelige våben siden 2010, og sammen har to vundet tre Super Bowls. Tom Brady havde også en fin afskedshilsen til makkeren, der samlet set har grebet 79 af Bradys bolde til touchdowns. »Hvilken ære det har været at spille med dig de seneste ni år. Vi var næsten uovervindelige med dig på banen. Jeg elsker dig ven«, skriver Tom Brady på Instagram.

Mandag 25. marts Direkte sport i tv TV 2 Sport 15.45 Cykling: Catalonien Rundt, 1. etape 17.15 Tennis: Miami Open (k) TV3 Sport 16.00 Tennis: Miami Open (m) 6’eren 20.45 Fodbold: Montenegro-England Eurosport 1 15.45 Cykling: Catalonien Rundt, 1. etape Eurosport 2 18.00 Fodbold: Tyrkiet-Moldova 20.45 Fodbold: Frankrig-Island

Badminton. I denne uge spilles der India Open, og det er med danske Viktor Axelsen som 2. seedet i turneringen, efter at han tidligere på måneden nåede finalen ved All England. Det bliver dog en uge med fuld fokus på badminton og ikke så meget andet for danskeren. For storbyens vejr og forurening gør nemlig, at Viktor Axelsen er nødt til at beskytte sine lunger og derfor primært kommer til at holde sig indendørs under turneringen. »Jeg har stadig nogle astmaproblemer. Når vejret ikke er ideelt, må jeg beskytte mig selv for ikke at få tilbagefald«, siger han til India Today.

Ishockey. 23-årige Oliver Bjorkstrand kom i nat på tavlen for sin NHL-klub Columbus Blue Jackets, der kørte Vancouver Canucks ud af banen med 5-0. Bjorkstrand scorede til 4-0, da holdkammeraten Boone Jenner lagde pucken på tværs til danskeren i starten af tredje periode.