Dansk badmintons direktør politianmeldt for dokumentfalsk

Direkte sport i tv Tirsdag 26. marts TV 2 Sport 15.45 Cykling: Catalonien Rundt, 2. etape 18.30 Håndbold: Nordsjælland-GOG (m) 20.30 Ishockey: Sønderjyske-Aalborg (m) 22.55 Tennis: Miami Open (k) TV3 Sport 17.00 Tennis: Miami Open (m) TV3 Max 00.05 Ishockey: Washington-Carolina Kanal 5 20.45 Fodbold: Schweiz-Danmark Canal 9 18.00 E-sport: Superligaen Eurosport 1 15.45 Cykling: Catalonien Rundt, 2. etape Eurosport 2 20.45 Fodbold: Norge-Sverige

Badminton. Som varslet for små tre uger siden, har sportsudstyrsfirmaet Yonex politianmeldt Badminton Danmarks direktør, Bo Jensen, for dokumentfalsk. »Jeg kan bekræfte, at politianmeldelsen er sendt til Københavns Politi, og vi nu afventer deres vurdering af sagen«, siger Benni Holst Andersen, der er direktør for Scansport, som har Yonex-agenturet i Norden, til DR. Yonex mener, at Bo Jensen undervejs i det konfliktforløb, der var omkring årsskiftet mellem landsholdsspillere og Badminton Danmark, manipulerede med e-mails. Skandalen begyndte for alvor at rulle, da Politiken skrev om sagen i slutningen af januar.Badminton Danmarks bestyrelse afviser over for DR, at anklagen har noget på sig.

Fodbold. Flere engelske landsholdsspillere var udsat for racisme under 5-1-sejren i aftes i Montenegro i EM-kvalifikation. Chelsea-spilleren Callum Hudson-Odoi hørte tydeligt tilråb fra tribunerne, da han ville lykønske Raheem Sterling med scoringen til 5-1. »Da jeg løb derover, hørte ’Rosey’ (Danny Rose, red.) og jeg det. De lavede abelyde. Det er ikke i orden. Det er uacceptabelt, og jeg håber, at Uefa vil tage hånd om det«, siger Hudson-Odoi ifølge avisen The Guardian.

Håndbold. Den bliver en rutineret 41-årig tidligere Champions League-vinder, der skal vogte målet for GOG-mændene i den kommende sæson. Svenske Dan Beutler kommer til Fyn på en etårig kontrakt fra HK Malmö. Beutler vandt i 2013 Champions League med Hamburg.

Cykling. Søren Kragh Andersen er udpeget som Sunwebs kaptajn til de kommende opgaver på brostenene i E3 BinckBank Classic og Gent-Wevelgem fredag og søndag. »Søren vil være vores kaptajn. Vi håber at bringe ham i en god position, når vi kommer ind til den sidste opstigning på Kemmelberg, hvor finalen begynder«, siger sportsdirektør Marc Reef med henvisning til udfordringen på søndag i Gent-Wevelgem.

Fodbold. Brøndbys tyske anfører Benedikt Röcker stopper i klubben på den københavnske Vestegn, når kontrakten udløber til juni. »Jeg havde et ærligt og respektfuldt møde med Ebbe (sportsdirektør Ebbe Sand, red.). Vi besluttede, at vi ikke skal fortsætte samarbejdet fra sommer. Der skilles vores veje. Selvfølgelig er det rigtig trist. Jeg har haft to et halvt og forhåbentligt tre fantastiske år her. Det var meget følelsesladet for mig, siger Benedikt Röcker til Brøndby Indefra.

MMA. Den irske MMA-kæmper Conor McGregor indstiller karrieren som 30 årig. McGregor er tidligere UFC-mester (ultimate fighting championship) i forskellige vægtklasser og har i flere år været det største navn i en barsk sportsgren, som han selv var med til at bringe fra undergrunden og ind i tv-stuerne. Ireren menes at have tjent ca. 200 millioner dollar (1,3 milliarder kroner) i sin karriere.

Hey guys quick announcement, I’ve decided to retire from the sport formally known as “Mixed Martial Art” today.

I wish all my old colleagues well going forward in competition.

I now join my former partners on this venture, already in retirement.

Proper Pina Coladas on me fellas! — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 26. marts 2019

Fodbold. Cristiano Ronaldo blev skadet, da Portugal på ny skuffede i EM-kvalifikationen ved blot at spille 1-1 på hjemmebane mod Serbien. Cristiano Ronaldo vurderer ifølge mediet Portugoal, at han er spilleklar igen i løbet af to uger.