Dansk ishockeystjerne scorer for anden kamp i træk

Direkte sport i tv TV 2 Sport 6.15 Basketball: Milwaukee-Houston 15.45 Cykling: Catalonien Rundt, 3. etape 18.30 Håndbold: Holstebro-Odense (k) 20.30 Håndbold: Nykøb. F.-Københ. (k) 22.30 Tennis: Miami Open (k) 3.30 Basketball: Utah-LA Lakers TV3 Sport 20.00 Dart: Premier League 2.00 Tennis: Miami Open (m) Canal 9 18.00 E-sport: Superligaen Eurosport 1 15.45 Cykling: Catalonien Rundt, 3. etape

Ishockey. Oliver Bjorkstrand scorede for anden kamp i træk, da Columbus Blue Jackets slog New York Islanders med 4-0 natten til onsdag dansk tid. Målet faldt i tredje periode, hvor 23-årige Bjorkstrand kom først på den løse puck, som han langt ude fra bankede ind bag Thomas Greiss i New York Islanders-målet til 3-0.

Fodbold. Lukas Nmecha har besluttet sig for, at hans fremtid i landsholdssammenhæng skal findes i Tyskland. Manchester City-spilleren, der er udlejet til Preston North End, er født i Hamburg, men er vokset op i England, som han har repræsenteret på alle ungdomslandshold fra U16 til U21. Tirsdag aften fik angriberen debut på det tyske U21-landshold i en kamp mod netop England.

»Jeg har besluttet mig for Tyskland, hvor jeg er født. Jeg har tænkt længe over det, og det er den rigtige beslutning, og den er samtidig endegyldig«, siger den 20-årige Nmecha ifølge sport1.de.

Håndbold. Bjerringbro-Silkeborg har forlænget kontrakten med det 19-årige målmandstalent Oliver Larsen, så han nu er i klubben til sommeren 2020.

Basketball. Efter at have misset slutspillet sidste sæson, er Los Angeles Clippers atter blandt de bedste i den amerikanske NBA-liga. Det blev en kendsgerning med sejren på 122-111 over Minnesota Timberwolves. Danilo Gallinari scorede 25 point i sejren, der var Clippers 6. på stribe.

Tennis. Verdens nr. 1, Novak Djokovic, er ude af Miami Open efter et nederlag i ottendedelsfinalen til Roberto Bautista Agut. Spanieren vandt opgøret i so sæt med cifrene 1-6, 7-5, 6-3. Djokovic har vundet turneringen seks gange tidligere. Buatista skal i kvartfinalen møde amerikaneren John Isner, der er forsvarende mester.

Ishockey. Sønderjyske vandt 4-1 0ver de forsvarende mestre fra Aalborg Pirates, da holdene tog hul på denne sæsons semifinaleserie, der spilles bedst af 7 kampe. Næste kamp er fredag i Aalborg. I den anden semifinale lagde Rungsted Seier Capital fra land med en 3-0-sejr over Frederikshavn White Hawks.

MMA. MMA-stjernen Conor McGregor er i de irske myndigheders søgelys i forbindelse med en sag om et seksuelt overgreb, skriver New York Times ifølge Ritzau. Avisen skriver, at McGregor ikke er sigtet i sagen, og det understreges også, at det, at han undersøges, ikke er ensbetydende med, at han er skyldig. New York Times skriver, at Conor McGregor i januar blev afhørt af irsk politi, efter at en kvinde havde beskyldt ham for seksuelt overgreb i december.

En talsmand for det irske politi vil over for New York Times ikke bekræfte, hvorvidt 30-årige McGregor er mistænkt i sagen.