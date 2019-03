Du er ikke alene: Hver 4. skiftede kanal, da Danmark kom bagud 3-0

MMA. MMA-stjernen Conor McGregor er i de irske myndigheders søgelys i forbindelse med en sag om et seksuelt overgreb, skriver New York Times ifølge Ritzau. Avisen skriver, at McGregor ikke er sigtet i sagen, og det understreges også, at det, at han undersøges, ikke er ensbetydende med, at han er skyldig. New York Times skriver, at Conor McGregor i januar blev afhørt af irsk politi, efter at en kvinde havde beskyldt ham for seksuelt overgreb i december.

En talsmand for det irske politi vil over for New York Times ikke bekræfte, hvorvidt 30-årige McGregor er mistænkt i sagen.