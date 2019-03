United gør Solskjær til permanent manager

Direkte sport i tv Torsdag TV 2 Sport 15.45 Cykling: Catalonien Rundt 18.30 Håndbold: Aarhus United - Herning-Ikast (k) 20.30 Håndbold: Viborg-Team Esbjerg (k) 23.00 Tennis: Miami Open (k) 01.00 Basketball: Milwaukee-LA Clippers TV3 Sport 20.00 Dart: Premier League 00.00 Tennis: Miami Open (m) TV3 Max 19.00 Håndbold: Magdeburg - Flensburg (m) 00.05 Ishockey: Carolina-Washington Eurosport 1 15.45 Cykling: Catalonien rundt Vis mere

Fodbold. Efter tre måneder som en midlertidig løsning er Ole Gunnar Solskjær blevet fastansat på en 3-årig kontrakt som manager i Manchester United. De 19 kampe med Solskjær som manager har givet 14 sejre, 2 uafgjorte og 3 nederlag. »Udover præstationerne og resultater bidrager Ole med et væld af erfaring, både som spiller og manager. Det kombineres med hans lyst til at give unge spillere chancen og en dyb forståelse af klubbens kultur. Det betyder alt sammen, at han er den rigtige person til at bringe Manchester United fremad«, siger klubbens næstformand, Ed Woodward, på Uniteds hjemmeside.

Golf. Efter 17 af de 18 huller var Søren Kjeldsen med helt fremme på en delt 2.-plads i Indian Open, men så fulgte en såkaldt snemand, en 8’er på det afsluttende par 5-hul. Dermed er Søren Kjeldsen med en runde i 71 og 1 under par på en delt 25.-plads, 4 slag efter den førende skotte, Stephen Gallacher. Joachim B. Hansen indledte med 73 slag og er på en delt 66.-plads, inden de sidste spillere har færdigspillet runden.

Selv om boldene har en anden facon, tror Harry Kane, at han også vil kunne ramme de ovale, der spilles med i NFL. Foto: David Klein/Ritzau Scanpix

Fodbold. Når Harry Kane er færdig med at sparke den runde bold indenfor målrammen, vil englænderen prøve at sparke en oval bold over mål. I et interview med ESPN siger den 25-årige Tottenham-topscorer, at han gerne vil prøve kræfter med amerikansk fodbold, som han er en stor fan af og følger tæt. »Om 10 eller 12 år er det helt sikkert noget, jeg vil prøve på«, siger Harry Kane til det amerikanske medie.

Golf. Både Thorbjørn Olesen og Lucas Bjerregaard indledte hulspilsturneringen WGC Matchplay i Austin med sejre over højere rangerede spillere i deres indledende gruppespil. Olesen slog amerikaneren Webb Simpson 2&1, mens Bjerregaards sejr over Justin Thomas hed 3&2, fordi han førte med 3 huller, da da var 2 tilbage at spille. Torsdag møder Olesen italieneren Francesco Molinari, mens Bjerregaard står over for endnu en amerikaner, Keegan Bradley.

Fodbold. Borussia Dortmund har fået den 20-årige amerikaner Christian Pulisic skadet tilbage fra landsholdstjeneste. Pulisic udgik i 1. halvleg, da USA i en venskabskamp spillede 1-1 mod Ecuador. Det er den tredje skade i denne sæson for Pulisic, der næste sæson skifter til Chelsea.

Håndbold. Med en sejr på 33-24 over KIF Kolding bevarede TTH tredjepladsen i mændenes grundspil, hvor de fire bedste tager point med over i slutspillet. Skjerns forsvarende mestre slog Ribe-Esbjerg med 33-19 og er på sjettepladsen.