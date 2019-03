Alle hylder Solskjær - bortset fra en af hans fyrede forgængere

Sejrsstimen, der satte rekord, holdt i 8 kampe, men magien er der endnu.

Så ’selvfølgelig’ har Manchester United efter tre måneder med Ole Gunnar Solskjær som midlertidig manager gjort den populære nordmand til den permanente løsning på den managerpost, der tæller en perlerække af kæmpestore navne i den branche.

Og selvfølgelig er der udelt begejstring over Manchester Uniteds beslutning, ikke mindst hjemme i Norge, hvor kommentatorer og eksperter hylder Ole Gunnar Solskjærs betydning for Uniteds forvandling de seneste måneder, hvor 19 kampe har givet 14 sejre, 2 uafgjorte og 3 nederlag: Til Arsenal i Premier League, til Wolverhampton i FA Cuppen og til Paris SG i Champions League, hvor United ikke desto mindre klarede sig videre til kvartfinalen med den sensationelle 3-1-sejr i Paris.

I Molde er glæden særlig stor, efter som klubben får en økonomisk kompensation for permanent at afgive den træner, der indtil for 99 dage siden stod i spidsen for Eliteserieholdet.

»Det er helt fantastisk for Ole Gunnar. Vi håber, at det bliver godt både for ham selv og Manchester United. Vi må bare sige tillykke, siger Molde FK’s direktør, Øystein Neerland, til Stavanger Aftenblad.

En anden gratulant er Danmarks norske landstræner, Åge Hareide, der lige som Solskjær har en fortid som klubtræner i Molde

»Jeg har allerede sendt ham en lykønskning. Det er selvfølgelig helt fantastisk. Men det er ikke uventet i forhold til de resultater, han har har leveret, siden han kom til Manchester United«, siger Åge Hareide til Stavanger Aftenblad.

Van Gaal giver æren til Mourinho

Knapt så imponeret er en af Ole Gunnar Solskjærs forgængere i den engelske storklub. Hollænderen Louis van Gaal havde ansvaret for United i to sæsoner som den anden efter David Moyes, der fik mindre end et år efter legenden Alex Ferguson havde sagt farvel efter 26 år og nøjagtig 1.500 kampe som manager.

Louis van Gaal blev fyret to dage efter han i 2016 havde med United vundet FA Cup-finalen over Crystal Palace og erstattet af Jose Mourinho.

»Træneren efter mig ændrede taktikken til at parkere bussen og satse på kontraangreb. Nu er der en anden træner, der parkerer bussen og spiller på kontra. Den store forskel mellem Mourinho og Solskjær er, at Solskjær vinder«, sagde Louis van Gaal forleden i et stort interview til BBC.

Foto: Jens Dresling I 2016 sad Louis van Gaal på Uniteds trænerbænk til en Europa League-kamp i Herning ved siden af blandt andre Ryan Giggs (th.), der selv kortvarigt var midlertidig manager efter fyringen af David Moyes.

»Jeg er der jo ikke, men det ser ud til, at atmosfæren er ændret til det bedre. Det er også sandt, at Solskjær har ændret Paul Pogbas position og placeret ham i et område, hvor han er meget mere vigtig. Men den måde Manchester United spiller nu er ikke som Ferguson spillede. Det er defensiv kontrafodbold. Hvis du kan lide det, kan du lide det. Hvis du synes, det er mere spændende end min kedelige angrebsfodbold, o.k. Men det er ikke min sandhed«, siger Louis van Gaal om Uniteds nuværende spillestil, som han dog mener, kan bringe klubben langt.

»De kan vinde Champions League, fordi de spiller et defensivt system og de er svære at slå, men uanset om du kan lide det eller ej, er det resultatet af Mourinhos arbejde«, mener den 67-årige hollænder, der ikke har haft et trænerjob siden fyringen og for et par uger siden bekendtgjorde, at han trak sig sig tilbage fra fodboldverdenen.