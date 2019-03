IOC udelukker endnu en medaljevinder og en dopet OL-vinder siger undskyld

Lucas Bjerregaard er én sejr fra at være videre i WGC Match Play, og Oliver Bjorkstrand scorer for tredje kamp i træk.

Olympisk. Den Internationale Olympiske komite har fanget endnu et par dopingsyndere efter at have reanalyseret prøver fra OL i 2012. Blandt de afslørede er en medaljevinder, vægtløfteren Valentin Hristov fra Aserbajdsjan, der skal returnere sig bronzemedalje fra 56-kg-klassen til IOC. Yderligere en vægtløfter er blevet diskvalificeret, men Hsu Shu-Ching fra Taiwan er ’kun’ diskvalificeret fra sin VM-sølvmedalje fra 2017. I 2012 blev Hsu Shu-Ching forfremmet til OL-guldet i kvindernes 53 kg-klasse, da Zulfiya Chinshanlo fra Kasakhstan blev afsløret som dopingsynder, og i 2016 genvandt Hsu Shu-Ching OL-titlen. Taiwaneseren undskylder sin handling og er parat til at acceptere sin straf. Hun indstillede karrieren sidste år, men trækker sig fra det trænerjob, hun siden har haft.

Svømning. Svømmerne på Det Nationale Træningscenter skal finde nye steder at træne, efter der er konstateret skimmelsvamp under gulvet på Bellahøj Svømmestadion. Træningen frem mod Danish Open er allerede flyttet til andre haller, men problemet bliver permanent til september. Ifølge minby.dk har Borgerrepræsentationen i København bevilget 40 millioner kroner til en renovering af svømmehallen, der derfor vil være lukket i ni måneder fra september i år.

Fodbold. Shakhtar Donetsk og Lazio er af Uefa blevet straffet for tilskuernes racistiske ytringer under kampen i Europa League. Da begge klubber er slået ud af turneringen, bliver det første næste sæson, at de skal spille kampe med begrænset adgang til tribunerne.

Foto: Steve Mitchell/Ritzau Scanpix Der blev uddelt et 'æg', da Roger Federer besejrede Kevin Anderson i Miami.

Tennis. 37-årige Roger Federer er i Miami Open klar til semifinalen, hvor han møder den 19-årige canadier Denis Shapovalov. Federer vandt 6-0, 6-4 over sydafrikaneren Kevin Anderson, men Shapalov (verdens nummer 23) vandt 6-7, 6-4, 6-2 over amerikaneren Frances Tiafoe. Federer har vundet 100 titler på ATP, mens Shapovalov endnu ikke har vundet en eneste. »Han er en af dem, der kan slå fremragende til bolden. Jeg elsker hans forhånd«, siger Federer til Reuters om sin unge modstander. Den anden semifinale står mellem en anden canadisk teeanger, Felix Auger-Aliassime, og den forsvarende mester, John Isner.

Tennis. Simona Haleps mulighed for i næste uge at vende tilbage som nummer 1 på verdensranglisten blev stoppet af tjekken Karolina Pliskova. Halep skulle vinde semifinalen i Miami Open for at detronisere Australian Open-vinderen Naomi Osaka, der røg ud i 1/32-finalen, men efter ikke færre end seks regnvejrsafbrydelser vandt 5.-seedede Pliskova semifinalen mod Halep med 7-5, 6-1. Modstanderen i finalen bliver Ashleigh Barty, der besejrede Anett Kontaveit 6-3, 6-3. Semifinalepladsen sender esteren Kontaveit frem som nummer 14 på verdensranglisten, hvor hun i næste uge vil ligge lige efter Caroline Wozniacki.

Golf. Thorbjørn Olesen lavede fire birdies og tabte stort, mens Lucas Bjerregaard lavede to birdies, spillede uafgjort og fører sin pulje. Betingelserne er anderledes, når der spilles hulspil, som det er tilfældet ved WGC Match Play i Austin. Lucas Bjerregaard delte sin match mod amaerikaneren Keegan Bradley, der var 2 op efter 7 huller, men det var danskeren, der førte inden sidste hul, hvor han med et treputt og en bogey måtte nøjes med uafgjort. Thorbjørn Olesen var fra 3. hul bagud med den italienske Ryder Cup-helt Francesco Molinari, verdens nummer 7, der vandt matchen, da han førte med 4 huller og der kun resterede 3. Hvis Lucas Bjerregaard vinder sin sidste indledende match mod englænderen Matt Wallace, er han videre til weekendens 1/8-finaler.

Ishockey. Oliver Bjorkstrand scorede to mål og har nu scoret tre kampe i træk, der med Columbus Blue Jackets er tæt opå at være klar til slutspillet i NHL. Columbus vandt 6-2 over Montreal Canadiens og 23-åroge Bjorkstrand scorede til 2-2 og 5-2.