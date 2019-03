Knivsparke Axelsen har vinder finale i Indien med 15 point i træk

Badminton. »Jeg er svær at spille mod for tiden«, sagde Viktor Axelsen forud for finalen i India Open, og det vil inderen Srikanth Kidambi givetvis give danskeren ret i efter at have fået en lektion på hjemmebane i New Delhi. Kampen jævnbyrdig frem til 9-7 i første sæt, men så vandt en fejlfrit spillende Axelsen 15 (!) point i træk, hvilket grundlagde en sejr på 21-7, 22-20 over inderen, der er nummer 7 på verdensranglisten. Kidambi kom fornemt tilbage i andet sæt, hvor han skiftede taktik og gik fra 6-10 til 14-13 og endda havde to sætbolde ved 20-18, men så viste Axelsen kolossalt oveskud og vandt de fire sidste point. Finalesejren var den tidligere verdensmesters tredje på dette niveau og hans i alt syvende på superseries-regi. Viktor Axelsen tabte ikke et eneste sæt i turneringen, hvor han undervejs mod finalen besejrede nummer 52, 33, 24 og 55. Sejren indbringer Axelsen 26.250 dollar (ca. 175.000 kr.) og 9.200 point til verdensranglisten, hvor han herfor har udsigt til avancere fra 4.- til 3.-pladsen.

Direkte sport i tv Søndag TV 2 Sport 9.30 Badminton: India Open, finaler 15.00 Håndbold: Herning/Ikast-Viborg (k) 17.30 Ishockey: Rungsted-Frederikshavn 20.45 Fodbold: Real Madrid-Huesca 22.50 Basketball: Oklahoma-Dallas TV3+ 17.10 Formel 1: Bahrains Grand Prix TV3 Sport 13.45 Fodbold: Lyngby-Viborg 18.00 Fodbold: SønderjyskE-AC Horsens 21.00 Fodbold: Toulouse-Paris SG 23.05 Ishockey: Buffalo-Columbus TV3 Max 13.00 Fodbold: Celtic-Rangers 15.05 Fodbold: Cardiff-Chelsea 17.30 Håndbold: Hannover-Wetzlar (m) 19.00 Håndbold: Granollers-GOG (m) 6'eren 12.00 Rally: Frankrigs VM-afdeling 17.30 Fodbold: Liverpool-Tottenham Canal 9 16.00 Fodbold: FC København-Esbjerg Eurosport 1 11.30 Cykling: Catalonien rundt 14.30 Cykling: Gent-Wevelgem Eurosport 2 12.00 Fodbold: Vendsyssel-Hobro 14.00 Fodbold: AaB-Randers FC

Boksning. En sværvægtskamp i Liverpool mellem David Price og Kash Ali fik en besynderklig afslutning, da Kash Ali blev diskvalificeret for at bide sin britiske landsmand flere gange. Kamplederen gav Kash Ali flere henstillinger for at bide modstanderen i halsen, og efter at være landet ovenpå David Price i 5. omgang, blev Kash Ali diskvalificeret for at bide modstanderen i maven.

Ishockey. Oliver Bjorkstrand scorede for fjerde kamp i træk i NHL, da Columbus Blue Jackets vandt 5-2 på udebane over Nashville Predators. Bjorkstrand scorede til 3-1, da der manglede 2,5 sekund af første periode, og er nu på 20 mål i denne sæson.

