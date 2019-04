Benzema redder tre point til presset Real Madrid

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 16.00/22.00 Tennis: Volvo Car Open (k) TV3 Sport 19.00 Fodbold: AGF-Vejle 1.05 Ishockey: New Jersey-NY Rangers 6’eren 21.00 Fodbold: Arsenal-Newcastle Eurosport 1 8.25/13.25 Snooker: China Open 17.30 Svømning: Nordic Tour 22.00 Curling: VM, USA-Skotland (m)

Fodbold: Bundproppen Huesca så længe ud til at være for stor en mundfuld for Real Madrid søndag aften i Primera Division, men så slog Karim Benzema til. Ved stillingen 2-2 i det 89. minut drejede den franske angriber bolden i mål, og dermed slap Real for ydmygelsen og vandt kampen 3-2. Real sparede en række profiler og gav chancen til flere yngre folk, og det meste i Real handler i øjeblikket også om sommerens transfervindue og truppen til næste sæson. Alligevel ville 2-2 hjemme mod Huesca næppe være noget, der havde givet mange klap på skuldrene i og omkring storklubben. Sejren betød, at Real på tredjepladsen nåede op på 57 point, og holdet er dermed 12 point efter FC Barcelona på førstepladsen.

Tennis: Caroline Wozniacki sidder over i 1. runde af denne uges grusbaneturnering i Charleston, men skal i 2. runde møde enten tyske Laura Siegemund eller det amerikanske wildcard Emma Navarro. Topseedet i turneringen er Sloane Stephens, mens Wozniacki i den nederste lodtrækningshalvdel er i selskab med f.eks. Kiki Bertens og Julia Görges. Danskeren er fortsat nr. 13 på mandagens opdaterede WTA-rangliste, hvor Simona Halep presser Naomi Osaka i toppen, mens australske Ashleigh Barty efter sin Miami-gevinst er hoppet op i top 10.

Ishockey: Oliver Bjorkstrand fortsætter sin vanvittige stime og scorer for femte kamp i træk i NHL. 23-årige Bjorkstrand og hans hold, Columbus Blue Jackets, vandt natten til mandag en overbevisende 4-0-sejr over Buffalo Sabres. Med sejren er Columbus Blue Jackets på førstepladsen i Eastern Conferences wild card-stilling, hvor de to bedste går videre til slutspillet, Stanley Cup. Bjorkstrand scorede til 2-0 efter 13 minutter af første periode, da han modtog pucken et stykke udefra og bankede den ind bag Linus Ullmark i Sabres-målet. Columbus Blue Jackets begyndte sin sejrsmarch, da Pierre-Luc Dubois scorede til 1-0 efter syv minutter i første periode. Amerikanske Nick Foligno fuldendte perioden med et mål til 3-0 kort før slutningen, mens højrewing Josh Anderson lukkede kampen med sin 4-0-scoring i anden periode. Det var Blue Jackets’ femte sejr i træk. Der er blot tre kampe tilbage i grundspillet for klubben.

Fodbold: Storklubberne Inter, AS Roma og AC Milan blev rundens tabere i spillet om de italienske holds pladser i Champions League i næste sæson. Kampen om mesterskabet har udviklet sig til et sololøb for suveræne Juventus, der topper Serie A med 15 point ned til Napoli. Da Napoli samtidig er 10 point foran nummer tre i rækken, så er der heller ikke den vilde spænding om andenpladsen. Derefter følger flere klubber, som kæmper om tredje- og fjerdepladsen, der giver billet til den lukrative europæiske klubturnering. Søndag aften led Inter så et 0-1-nederlag hjemme til Lazio, der dermed for alvor blev lukket ind i striden om de vigtige placeringer. Inter kunne derimod have skabt yderligere afstand fra tredjepladsen, men forblev på 53 point. Sergej Milinkovic-Savic stod for målet efter 13 minutter for gæsterne, som nåede op på 48 point på femtepladsen med en kamp i hånden.