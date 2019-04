Boksning med bid: Britisk bokser spærres efter at have sat tænder i modstander

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 16.00/22.00 Tennis: Volvo Car Open (k) TV3 Sport 19.00 Fodbold: AGF-Vejle 1.05 Ishockey: New Jersey-NY Rangers 6’eren 21.00 Fodbold: Arsenal-Newcastle Eurosport 1 8.25/13.25 Snooker: China Open 17.30 Svømning: Nordic Tour 22.00 Curling: VM, USA-Skotland (m)

Boksning: En britisk bokser kan nu blive frataget sin licens for at have bidt en modstander under en sværvægtskamp. Kash Ali blev under lørdagens opgør i Liverpool mod David Price flere gange af modstanderen beskyldt for at have bidt, inden dommeren stoppede kampen i 5. omgang. Price kunne da også præsentere et klart bidemærke i brystkassen. De britiske boksemyndigheder oplyser, at de har suspenderet Kash Ali, mens sagen undersøges nærmere. Bokseren får heller ikke i første omgang udbetalt sit honorar, cirka 175.000 kr. Da Price lørdag blev spurgt om chancerne for et revancheopgør, svarede han, at »... jeg ønsker ikke igen at dele ring med et monster som ham«. I 1999 fik den britiske mellemvægter Adrian Dodson halvandet års karantæne for at have bidt sin modstander Alain Bonnamie. Og rigtig mange boksefans husker utvivlsomt, da Mike Tyson bed noget af Evander Holyfields øre i en kamp i 1997.

Fodbold: Bundproppen Huesca så længe ud til at være for stor en mundfuld for Real Madrid søndag aften i Primera Division, men så slog Karim Benzema til. Ved stillingen 2-2 i det 89. minut drejede den franske angriber bolden i mål, og dermed slap Real for ydmygelsen og vandt kampen 3-2. Real sparede en række profiler og gav chancen til flere yngre folk, og det meste i Real handler i øjeblikket også om sommerens transfervindue og truppen til næste sæson. Alligevel ville 2-2 hjemme mod Huesca næppe være noget, der havde givet mange klap på skuldrene i og omkring storklubben. Sejren betød, at Real på tredjepladsen nåede op på 57 point, og holdet er dermed 12 point efter FC Barcelona på førstepladsen.

Tennis: Caroline Wozniacki sidder over i 1. runde af denne uges grusbaneturnering i Charleston, men skal i 2. runde møde enten tyske Laura Siegemund eller det amerikanske wildcard, 17-årige Emma Navarro. Topseedet i turneringen er Sloane Stephens, mens Wozniacki i den nederste lodtrækningshalvdel er i selskab med f.eks. Kiki Bertens og Julia Görges. Danskeren er fortsat nr. 13 på mandagens opdaterede WTA-rangliste, hvor Simona Halep presser Naomi Osaka i toppen, mens australske Ashleigh Barty efter sin Miami-gevinst er hoppet op i top 10.

Fodbold: Et par prominente navne viser målform i den nordamerikanske fodboldliga MLS. Zlatan Ibrahimovic scorede to gange for Los Angeles Galaxy, som hjemme vandt 2-1 over Portland Timbers. Wayne Rooney nettede en enkelt gang for DC United, som ude slog Orlando City med de samme cifre natten til mandag dansk tid. I de seneste to ligakampe havde Ibrahimovic siddet ude med en hælskade, men svenskeren var tilbage i startopstillingen mod Portland Timbers. »Jeg forsøger bare at hjælpe holdet på bedste vis. Den bedste måde er at lave mål, og jeg scorede to gange«, siger Zlatan Ibrahimovic ifølge TT.

Oliver Bjorkstrand (th.) fra Colombus Blue Jackets i aktion foran Buffalo Sabres' mål i kampen, som danskerens hold vandt 4-0. Foto: Kevin Hoffman/Ritzau Scanpix

Ishockey: Oliver Bjorkstrand fortsætter sin vilde stime og scorer for femte kamp i træk i NHL. 23-årige Bjorkstrand og hans hold, Columbus Blue Jackets, vandt natten til mandag en overbevisende 4-0-sejr over Buffalo Sabres. Med sejren er Columbus Blue Jackets på førstepladsen i Eastern Conferences wild card-stilling, hvor de to bedste går videre til slutspillet, Stanley Cup. Bjorkstrand scorede til 2-0 efter 13 minutter af første periode, da han modtog pucken et stykke udefra og bankede den ind bag Linus Ullmark i Sabres-målet. Columbus Blue Jackets begyndte sin sejrsmarch, da Pierre-Luc Dubois scorede til 1-0 efter syv minutter i første periode. Amerikanske Nick Foligno fuldendte perioden med et mål til 3-0 kort før slutningen, mens højrewing Josh Anderson lukkede kampen med sin 4-0-scoring i anden periode. Det var Blue Jackets’ femte sejr i træk. Der er blot tre kampe tilbage i grundspillet for klubben.