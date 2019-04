Italiensk veteran hjælper Wozniacki på gruset

LeBron James er interesseret i at spille OL for 4. gang.

Tennis. Caroline Wozniacki har op til sæsonens første grusturnering i amerikanske Charleston trænet med den italienske veteran Francesco Schiavone, der er lidt af en specialist på det tunge underlag. I 2010 vandt Schiavone Grand Slam-turneringen French Open netop på grus, og hun kan derfor bidrage med nyttig viden til danskeren, der vandt i Charleston i 2011. »Hun kender gruset så godt. Jeg er glad for, at hun er her«, siger Caroline Wozniacki på et pressemøde i USA.

Basketball. Superstjernen LeBron James skal spille hovedrollen i filmen Space Jam 2, og han er derfor ikke aktuel til det amerikanske hold, som skal spille om VM i Kina 31. august til 15. september. Det siger Los Angles-Lakers-spilleren til The Athletic. Til gengæld er der godt nyt for den amerikanske coach Gregg Popovich i forhold til de olympiske lege næste år i Tokyo. James siger nemlig i interviewet, at han godt kan forestille sig en 4. olympisk deltagelse efter 2004 (bronze), 2008 (guld) og 2012 (guld).

Tennis. Efter en skadespause på 13 måneder var Shelby Rogers tilbage på banen, og amerikaneren lod efter en sejr i Charleston over Evgeniya Rodina fra Rusland tårerne få frit løb. »Jeg tror, at det var den hårdeste kamp at lukke, jeg nogensinde har spillet i mit liv. Der var nogle virkelig gode tilråb, der kom ude fra tilskuerne. Jeg hørte ord som ’mod’, ’kæmp’ og ’jeg elsker dig.’ Det betyder så meget, og det hjalp mere, end I tror« lød det fra en rør Rogers ovenpå sejren. Hun var senest i aktion 7. marts sidste år og har siden kæmpet for at komme tilbage efter en skade.

Fodbold. Ifølge britiske medier som BBC har den engelske landsholdsmålmand Jordan Pickford angiveligt været involveret i et værtshusslagsmål. Hans klub Everton siger til mediet, at den nu undersøger omstændighederne omkring hændelsen. Angiveligt skulle målmanden have mistet besindelsen,. da hans kæreste blev forulempet af en anden værtshusgæst.

Ishockey. Med en sejr på 2-1 over New York Islanders er Toronto Maple Leafs med den danske landsholdsmålmand Frederik Andersen klar til slutspillet i den nordamerikanske NHL-liga. Danskeren reddede 28 af modstandernes 29 skud og endte såleds med en redningsprocent på 96,6. Toronto mødr i første runde af slutspillet Boston Bruins.

Fodbold. Dinamo Zagreb er blevet beordret til at spille sin næste europæiske hjemmebanekamp for tomme tribuner. Som følge af racistisk opførsel blandt Dinamo Zagrebs fans har Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) således besluttet, at klubben skal holde sit stadion lukket under næste europæiske kamp på Maksimir Stadion, oplyser Uefa ifølge Ritzau.