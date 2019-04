Jan Bech Andersen er atter formand i Brøndby

Håndbold. Rasmus Lauge har meldt afbud til den kommende landsholdssamling og EM-kvalifikationskampene mod Montenegro senere i denne måned. Flensburg-spilleren har pådraget sig en albueskade, og i hans sted har landstræner Nikolaj Jacobsen udtaget Michael Damgaard fra Magdeburg. »Vi er selvfølgelig kede af at måtte undvære Rasmus Lauge, der er et af de store omdrejningspunkter på vores hold. Vi glæder os dog meget til at få Michael Damgaard tilbage på holdet. Han har haft en opadgående formkurve og har spillet rigtig godt for Magdeburg her i foråret«, siger landstræner Nikolaj Jacobsen i en pressemeddelelse.

Antidoping. Bestyrelsen i sammenslutningen for nationale antidopingorganisationer, iNADO, har udpeget direktør Michael Ask fra Anti Doping Danmark som præsident for organisationen. »Jeg synes, at valget afspejler en respekt for den antidopingindsats, Anti Doping Danmark leverer, og håber, at valget er udtryk for et ønske om, at nogle af de danske værdier om f.eks. uafhængighed og gennemsigtighed i forvaltningen af antidopingarbejdet bliver prioriteret i de kommende års indsats«, siger Antidoping Danmarks formand, Leif Mikkelsen, i en pressemeddelelse.

Basketball. Superstjernen LeBron James skal spille hovedrollen i filmen Space Jam 2, og han er derfor ikke aktuel til det amerikanske hold, som skal spille om VM i Kina 31. august til 15. september. Det siger Los Angles-Lakers-spilleren til The Athletic. Til gengæld er der godt nyt for den amerikanske coach Gregg Popovich i forhold til de olympiske lege næste år i Tokyo. James siger nemlig i interviewet, at han godt kan forestille sig en 4. olympisk deltagelse efter 2004 (bronze), 2008 (guld) og 2012 (guld).

Tennis. Efter en skadespause på 13 måneder var Shelby Rogers tilbage på banen, og amerikaneren lod efter en sejr i Charleston over Evgeniya Rodina fra Rusland tårerne få frit løb. »Jeg tror, at det var den hårdeste kamp at lukke, jeg nogensinde har spillet i mit liv. Der var nogle virkelig gode tilråb, der kom ude fra tilskuerne. Jeg hørte ord som ’mod’, ’kæmp’ og ’jeg elsker dig.’ Det betyder så meget, og det hjalp mere, end I tror« lød det fra en rør Rogers ovenpå sejren. Hun var senest i aktion 7. marts sidste år og har siden kæmpet for at komme tilbage efter en skade.

Fodbold. Ifølge britiske medier som BBC har den engelske landsholdsmålmand Jordan Pickford angiveligt været involveret i et værtshusslagsmål. Hans klub Everton siger til mediet, at den nu undersøger omstændighederne omkring hændelsen. Angiveligt skulle målmanden have mistet besindelsen,. da hans kæreste blev forulempet af en anden værtshusgæst.