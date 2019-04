Amerikaner tangerer legendens rekord

Direkte sport i tv TV 2 Sport 16.00 Tennis: Volvo Car Open (k) 18.30 Håndbold: Viborg-Aarhus U. (k) 20.30 Håndbold: Herning-Ik. - Esbjerg (k) 22.00 Tennis: Volvo Car Open (k) 01.30 Basketball: Miami-Boston TV3+ 19.30 Fodbold: FC Midtjylland-OB TV3 Sport 16.00 Fodbold: U19, Chelsea-Din. Zagreb 18.00 Fodbold: U19, Hoffenheim-Real M. 20.45 Fodbold: Schalke 04- Bremen 01.35 Ishockey: NY Rangers-Ottawa TV3 Max 18.30 Fodbold: Bayern-Heidenheim 20.45 Fodbold: Manchester City-Cardiff 6’eren 20.45 Fodbold: Tottenham-Crystal Palace Eurosport 1 07.55 Snooker: China Open 14.30 Cykling: Tværs gennem Flandern 22.00 Curling: VM - Kina-USA (m)

Basketball. Russell Westbrook skrev historie i den amerikanske NBA-liga, da hans klub Oklahoma City Thunder besejrede Los Angeles Lakers 119-103. Han blev nemlig den blot anden spiller i ligaens historie, der præsterede 20 point, 20 rebounds og 20 assists i en og samme kamp. Legendariske Wilt Chamberlain præsterede 22 points, 25 rebounds og 21 assists i en kamp tilbage i 1968. Westbrooks total lød på 20 point, 20 rebound og21 assists.

Ishockey. Oliver Bjørkstrand er helt ustyrlig i den nordamerikanske NHL-liga. Natten til onsdag scorede danskeren for sjette kamp i træk, da hans klub Columbus Blue Jackets mødte Boston Bruins. Scoringen var det reducerende mål til 5-1 for Columus Blue Jackets, der tabte 6-2. Bjørkstrand er oppe på 21 scoringer i sæsonen.

Tennis. Caroline Wozniacki spiller onsdag årets første kamp på grus ved WTA-turneringen i amerikanske Charleston. Danskeren skal i 2. runde møde Laura Siegemund, der slog amerikanske Emma Navarro i to sæt 7-5, 6-4. Den 31-årige tysker er nr. 104 på verdensranglisten.

Fodbold. Neymar har siden 23. januar blot kunnet kigge på, når hans klub Paris Saint-Germain spillede. Men nu lysner det for den brasilianske superstjerne, der onsdag er tilbage på træningsbanen. Den franske klub kan endnu ikke oplyse, hvornår Neymar er klar til kamp efter sin lange skadespause.

Fodbold. Da Juventus tirsdag aften vandt 2-0 på udebane over Cagliari, lød der i flere omgange abelyde rettet mod de mørke Juventus-spillere Moise Kean, Blaise Matuidi og Alex Sandro. Abelydene tog til, da førstnævnte i kampens slutfase scorede til 2-0 og demonstrativt fejrede scoringen ved at stille sig ud foran Cagliaris fans og slog ud med armene. Men det var en forkert måde at fejre målet, mener Juventus-stopperen Leonardo Bonucci. Målfejringen var med til at opildne til racisme, mener han.

»Kean ved, at når han scorer et mål, skal han fejre det med sine holdkammerater. Han ved også godt, at han skulle have gjort noget andet. Der var racistiske lyde efter målet, og dem hørte Blaise Matuidi også. Jeg synes, at skylden kan deles 50/50, for Moise Kean skulle ikke have fejret på den måde ud mod fansene, og fansene skulle ikke have reageret på den måde«, siger Bonucci til SkyItalia. (Ritzau)