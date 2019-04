Lasse Vibe skifter fra Kina til svensk storklub

Direkte sport i tv TV 2 Sport 16.00 Tennis: Volvo Car Open (k) 18.30 Håndbold: Viborg-Aarhus U. (k) 20.30 Håndbold: Herning-Ik. - Esbjerg (k) 22.00 Tennis: Volvo Car Open (k) 01.30 Basketball: Miami-Boston TV3+ 19.30 Fodbold: FC Midtjylland-OB TV3 Sport 16.00 Fodbold: U19, Chelsea-Din. Zagreb 18.00 Fodbold: U19, Hoffenheim-Real M. 20.45 Fodbold: Schalke 04- Bremen 01.35 Ishockey: NY Rangers-Ottawa TV3 Max 18.30 Fodbold: Bayern-Heidenheim 20.45 Fodbold: Manchester City-Cardiff 6’eren 20.45 Fodbold: Tottenham-Crystal Palace Eurosport 1 07.55 Snooker: China Open 14.30 Cykling: Tværs gennem Flandern 22.00 Curling: VM - Kina-USA (m)

Fodbold. Lasse Vibe er tilbage i IFK Göteborg, hvor han tidligere har haft stor succes. Det oplyser den svenske klub på sin hjemmeside, og danskeren blev også præsenteret på et pressemøde onsdag. Vibe, der er hentet i den kinesiske klub FC Changchun Yatai, har skrevet under på en etårig kontrakt, hvor der er indbygget option på yderligere et år. Den 32-årige angriber spillede ud for IFK Göteborg fra 2013 til 2015 og blev i 2014 topscorer i Allsvenskan med 23 mål. I 2015 skiftede han til engelske Brentford, hvorefter karrieren sidste år bragte ham videre til Kina.

Fodbold. Skyldsspørgsmålet i sagen mod den vagtansvarlige politichef under tribunetragedien på Hillsborough i Sheffield i 1989 er stadig ikke afgjort. Således lykkedes det ikke for en jury at afgøre, om den skulle kende David Duckenfield skyldig for dødsfald, der indtraf i forbindelse med FA Cup-semifinalen mellem Liverpool og Nottingham Forest. Juryen diskuterede spørgsmålet i 29 timer uden at nå til enighed, skriver BBC. Tragedien skete på grund af overfyldte tribuner, og i alt 96 Liverpool-fans mistede livet. Retssagen mod politichefen begyndte 14. januar, og han var tiltalt for groft uagtsomt manddrab på 95 af de 96 personer, der døde. Den sidste døde på et hospital lang tid efter ulykken.

Basketball. Russell Westbrook skrev historie i den amerikanske NBA-liga, da hans klub Oklahoma City Thunder besejrede Los Angeles Lakers 119-103. Han blev nemlig den blot anden spiller i ligaens historie, der præsterede 20 point, 20 rebounds og 20 assists i en og samme kamp. Legendariske Wilt Chamberlain præsterede 22 points, 25 rebounds og 21 assists i en kamp tilbage i 1968. Westbrooks total lød på 20 point, 20 rebound og21 assists.

Fodbold. FC Nordsjælland må undvære Mikkel Rygaard i de næste seks uger. Offensivspilleren pådrog sig en skade i kampen mod FC Midtjylland og er ifølge prognoserne tidligst klar til næstsidste runde i Superligaen.

Tennis. Godt et par måneder efter en operation i sin hofte er Andy Murray tilbage i legen med ketsjer og bold. Det viser han på Instagram. Hans mor, Judy Murray, siger ifølge bbc.com, at hun tror på, sønnen vil forsøge at vende tilbage til tennis på højt niveau. »Jeg tror dog også, at han udmærket er klar over, at det måske ikke er muligt. Men så er der så meget andet, han kan lave efter tennis«, siger Judy Murray.

Badminton. Viktor Axelsen er ligesom landsmændene Rasmus Gemke og Anders Antonsen klar til anden runde af World Tour-turneringen Malaysia Open. Mens de to landsmænd spillede sig videre fra første runde tirsdag, var Axelsen først i aktion onsdag. Her var den tidligere verdensmester kun kortvarigt i problemer, inden han ekspederede useedede Tzu Wei Wang fra Taiwan ud af turneringen. I løbet af lidt over en halv time vandt sjetteseedede Axelsen med 21-14, 22-20.

Håndbold. Verdens bedste håndboldspillere på herre- og damesiden vil et stadigt tættere kampprogram til livs. Det giver spillerne udtryk for i et åbent brev, der er sendt til præsidenterne i Det Internationale Håndboldforbund (IHF) og Det Europæiske Håndboldforbund (EHF). Det skriver TV2 Sport, der er i besiddelse af brevet, der har Den Europæiske Håndboldspillerforening (EHPU) som afsender. Håndboldspillerne mener, at kampprogrammet gør spillerne mere sårbare over for skader. Før og under herre-VM i Danmark og Tyskland i januar har EHPU registreret 61 skader til VM-aktuelle spillere.

Håndbold Spiller Foreningen har den seneste tid, i samarbejde med Europas øvrige spillerforeninger i @EHPU_handball, arbejdet på kampagnen #DontPlayThePlayers. Vi støtter op om spillernes krav og forventninger! #handball #hndbold pic.twitter.com/VQKwePhICz — HSF (@HSF_DK) 3. april 2019

Boksning. Enock Poulsen får fordel af hjemmebane, når han i maj skal bokse om EBU’s EU-titel i super letvægt. Det bekræfter promotor Mogens Palle i en pressemeddelelse. Modstanderen i titelkampen er Michal Syrowatka fra Polen. Det er ikke offentliggjort, i hvilken by kampen skal bokses.