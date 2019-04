To veteraner takker af: Vi vil så gerne slutte af med en pokalsejr

Til sommer siger AaB farvel til 822 kampes erfaring, når to kulturbærere siger stop. Nu er håbet, at de kan give en pokaltitel i afskedsgave.

Når AaB torsdag aften træder ind på grønsværen på Brøndby Stadion, er det til en af den slags kampe, der kan definere klubbens situation mange måneder frem.

Med en sejr vil klubben sikre sig en pokalfinale, der vil igangsætte en folkevandring fra Nordjylland til København store bededag, 17. maj, når pokalfinalen spilles. Og hvis holdet taber, er der først udsigt til spænding, når Europa League-slutspillet går i gang om flere uger.

I AaB-lejren lægger ingen skjul på, at en plads i pokalfinalen vil betyde meget. Især efter man missede det erklærede mål om at nå mesterskabsslutspillet grundet en målmandsfejl i overtiden i kampen Vejle-Esbjerg.

»Vinder vi pokalen, vil det betyde en hel masse. Vi har jo misset top-6, hvilket slet ikke er tilfredsstillende. Men hvis vi så vinder pokalen, vil det være et stort plaster på såret«, siger Kasper Risgård.

En sejr i torsdagens semifinale vil dog være ekstra speciel for to af spillerne i rød-hvide bolsjestriber. For efter mange års tro tjeneste i det nordjyske siger Kasper Risgård og Rasmus Würtz farvel til fodbolden efter indeværende sæson.

»Det kunne være kæmpestort at spille endnu en finale. For det er jo en festdag. Der er en masse nordjyder, der tager turen til København, og det vil jeg gerne opleve igen. Det vil da være et fantastisk punktum at sætte«, siger Kasper Risgård.

Men for at de to nordjyske veteraner kan få adgang til pokalfinalen, skal de først slå Brøndby på udebane. Og vurderet ud fra deres indbyrdes regnskab ser det ud til at blive en udfordring. For i de seneste otte opgør er det ikke lykkedes for aalborgenserne at besejre de blå-gule.

»Kampen bliver svær. Det ved vi alle sammen godt. Når man kigger ned over Brøndbys trup, er det jo et klassehold. Men jeg synes egentlig, at vores chancer er gode«, siger Kasper Risgård.

Selv om Kasper Risgårds og Rasmus Würtz’ betydning er blevet mindre og mindre på banen, er det to kulturbærere, der stopper. Og på ledelsesgangen tager man det også alvorligt, at to så markante skikkelser i klubben siger farvel.

»Der er ingen tvivl om, at kulturen er det mest dyrebare, vi har i vores klub. Vi har en fantastisk kultur, fordi der har været kontinuitet på mange positioner – både i ledelsen, i trænerstaben og blandt spillerne. Og den kontinuitet har Risgård og Würtz om nogen repræsenteret«.

»Men der kommer altid nogen, der kan tage over. Og de to har også givet meget viden videre til de næste i rækken allerede. Men det ville være unaturligt, hvis ikke de efterlader et lille hul, det er klart«, siger Allan Gaarde, der peger på spillere som Patrick Kristensen, Jores Okore og Jakob Rinne som andre lederskikkelser i truppen.