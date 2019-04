Tour de France bliver uden Jørgen Leth

Cykling. Varme sommerdage med Tour de France på skærmen og Jørgen Leths stemme i ørerne har været en fast tradition for danske cykelfans i evigheder. Men denne sommer er det slut med at høre historier om den haitianske frihedskæmper Toussaint Louverture, der sad indespærret i de franske bjerge, de forskellige egnes specialiteter og alverdens anekdoter fra Tour de Frances historie. TV 2 har netop meldt ud, at Jørgen Leth ikke bliver en del af deres tour-dækning i år. »Vi har fra TV 2 Sportens side naturligvis ønsket at fortsætte samarbejdet med Jørgen Leth, men desværre har vi ikke kunnet blive enige med Jørgen om rammerne for hans rolle i år. Det skal vi være de allerførste til at beklage, og vi ved, at seerne vil gøre det samme«, siger sportschef hos TV 2 Frederik Lauesen. Jørgen Leths fravær skyldes ifølge TV 2, at de ikke har kunnet blive enige om kommentatorens rolle. TV 2 ønskede at gøre brug af Jørgen Leths ekspertise i det danske studie, men den idé syntes 81-årige Leth ikke om: »For mig er selve essensen af mit arbejde som Tour de France-kommentator at være i Frankrig, der hvor det sker, og jeg så frem til at være med igen i år og langt ud i fremtiden. En vision jeg indtil for nylig delte med TV 2«, siger Jørgen Leth til TV 2.

Fodbold. Efter en lang periode som nomadeklub er Tottenham endelig kommet på plads på deres nye stadion, Tottenham Hotspur Stadium. London-klubben indviede i går den nye hjemmebane med en sejr på 2-0 over Crystal Palace i Premier League. Og det glædede klubbens danske stjerne Christian Eriksen at spille på det nye stadion. »Det er dejligt at komme hjem. Det er noget helt andet end White Hart Lane. Det var de samme mennesker gange to. Der var en fantastisk atmosfære. Det mærkede vi allerede under opvarmningen. Det var næsten sådan, at vi skulle have haft ørepropper, siger Christian Eriksen til TV2 Norge ifølge Ritzau. Danskeren kom også på tavlen i kampen med sin scoring til 2-0.

Fodbold. FC Midtjylland bookede i går en plads i pokalfinalen, da de kørte OB over på hjemmebane med 4-0. Hvem de skal møde afgøres i aften, hvor Brøndby tager imod AaB i den anden semifinale. Men uagtet hvem af de to klubber, der vinder, kommer OBs cheftræner Jakob Michelsen til at heppe på FC Midtjylland i finalen. »Jeg håber, at FC Midtjylland vinder, for så bliver fjerdepladsen i slutspillet lige pludselig sjov«, siger Jakob Michelsen til Ritzau. For hvis FC Midtjylland vinder pokalturneringen, bliver det fjerdepladsen, og ikke tredjepladsen, der skal møde vinderen af nedrykningsslutspillet om at komme med i kvalifikationen til Europa League.

Håndbold. Det danske herrelandshold har forlænget kontrakten med landstræner Nikolaj Jacobsen, så han nu står i spidsen for de danske verdensmestre indtil OL i 2024. »Nikolaj Jacobsen er en eftertragtet herre på håndboldmarkedet, så jeg er usigeligt glad for, at han har takket ja til at tage endnu en omgang som landstræner for det danske herrelandshold«, siger sportschef i Dansk Håndbold Forbund Morten Henriksen. Med i kontraktforlængelsen er også en aftale om, at Nikolaj Jacobsen nu bliver landsholdstræner på fuldtid fra sommer. Tidligere har han splittet sin tid mellem at være træner for den tyske klub Rhein-Neckar Löwen og det danske landshold. Og det er især spillernes dedikation, der har fået ham til at skrive under på forlængelsen. »Hver gang vi er samlet, så glæder jeg mig endnu mere til næste gang. Det er virkelig en fornøjelse at arbejde med spillere, der er 100 procent dedikerede til spillet og holdet«, siger Nikolaj Jacobsen ifølge Ritzau.

Fodbold. Daniel Wass fik i går fuld spilletid, da hans klub Valencia slog Real Madrid i La Liga med 2-1. Dermed falder Real Madrid endnu længere væk i kampen om det spanske guld, hvor de lige nu har 13 point op til Barcelona på førstepladsen. De tre point til Valencia var til gengæld meget vigtige i kampen om at opnå kvalifikation til Champions League. På pladserne 4 til 8 er Getafe, Alaves, Valencia, Sevilla og Athletic Bilbao nemlig alle inden for fire points afstand.