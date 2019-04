Barcelona vil beholde Messi også efter fodbold

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 09.00/14.00 Badminton: Malaysia Open 19.30 Ishockey: Rungsted-Frederikshavn 23.00/01.00 Tennis: Volvo Car Open (k) 02.50 Basketball: Indiana-Boston TV3 Sport 19.00 Fodbold: AC Horsens-AGF 01.05 Ishockey: NY Rangers-Columbus TV3 Max 20.30 Fodbold: Mainz-Freiburg 03.00 Curling: VM (m) 6’eren 21.00 Fodbold: Southampton-Liverpool Eurosport 1 07.55/13.25 Snooker: China Open 18.00 Svømning: Nordic Tour 22.00 Curling: VM, Japan-Rusland (m) Vis mere

Fodbold: Man kan næsten ikke sige FC Barcelona uden at sige Lionel Messi. Og nu vil den spanske storklub gerne sikre, at Messi forbliver i klubben resten af sit arbejdsliv – både på og uden for banen. Det siger Barcelonas klubpræsident, Josep Maria Bartomeu, i et interview med ESPN. »Messi forbedrer sig hele tiden. Jeg tror, at han har mange år foran sig, og i de kommende måneder vil vi snakke med ham, så han kan blive i Barcelona i mange flere år. Messi er en spiller, der kun har én klub. Det er mere, end hvad han gør på banen – hans forhold til Barca vil vare evigt. Vi vil have, at Messi bliver i klubben for altid. Enten som spiller eller i en anden rolle (når han har indstillet karrieren, red.)«, siger Bartomeu. Messi skrev i november 2017 under på en ny kontrakt med Barcelona, der løber frem til sommeren 2021. Til den tid vil Messi være 34 år.

Badminton: Peter Gade bliver fra 1. august sportschef i Københavns Badmintonklub (KBK). Det oplyser hovedstadsklubben til TV2 Sport. Gade tiltræder jobbet 1. august, men det betyder ikke, at han dropper sit eget badmintonakademi, som han startede sidste år. Det skal han drive videre ved siden af. I KBK ser man frem til at kunne trække på Peter Gade evner. »Peter Gade kommer med et stjerne-CV af kompetencer inden for eliteudvikling, som vi glæder os til at kunne trække på og tilbyde vores bedste spillere både blandt ungdom og seniorer«, siger KBK’s formand, Kirsten Hede, ifølge TV2 Sport. Mens den tidligere topspiller, som i en årrække var træner i Frankrig, skal være med til at finpudse de store linjer i KBK’s vision, så skal han også på gulvet i klubben i sit arbejde. »Akademiet kører videre som normalt, og så skal jeg ved siden af være med til at udstikke retningslinjer og uddanne trænere og spillere i KBK«, lyder det fra Gade til TV2 Sport.

Golf: For en lille uges tid siden slog Lucas Bjerregaard selveste Tiger Woods og nåede semifinalen ved WGC Matchplay. Natten til fredag dansk tid var der noget mindre at glæde sig over for nordjyden, der kom skidt fra land ved PGA Tour-turneringen Texas Open. Hul 4 blev en kostbar fornøjelse for Bjerregaard, som indkasserede en triplebogey, og de tre slag over par endte med at blive hans score efter de 18 huller. Det placerer ham langt tilbage i stillingen, hvor han er delt nr. 131. Der er ikke andre danskere med i turneringen, som føres af sydkoreaneren Si Woo Kim i seks slag under par efter første runde.

Fodbold: AaB må til sommer vinke farvel til forsvarsspilleren Kasper Pedersen. Den 26-årige spiller ønsker ikke at forlænge sin kontrakt, der udløber til sommer, fordi han gerne vil prøve sig af i udlandet. Det oplyser AaB i en pressemeddelse.

Fodbold: DBU’s Disciplinærinstans har behandlet den anden advarsel, som FC Københavns Jonas Wind modtog for usportslig opførsel i superligakampen mod Esbjerg 31. marts. Instansen har besluttet at fastholde Winds karantæne, efter dommer Mads-Kristoffer Kristoffersen har valgt at fastholde advarslen efter at have genset episoden på video.