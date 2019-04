Traditionsklub henter Peter Gade som sportschef

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 09.00/14.00 Badminton: Malaysia Open 19.30 Ishockey: Rungsted-Frederikshavn 23.00/01.00 Tennis: Volvo Car Open (k) 02.50 Basketball: Indiana-Boston TV3 Sport 19.00 Fodbold: AC Horsens-AGF 01.05 Ishockey: NY Rangers-Columbus TV3 Max 20.30 Fodbold: Mainz-Freiburg 03.00 Curling: VM (m) 6’eren 21.00 Fodbold: Southampton-Liverpool Eurosport 1 07.55/13.25 Snooker: China Open 18.00 Svømning: Nordic Tour 22.00 Curling: VM, Japan-Rusland (m) Vis mere

Badminton: Peter Gade bliver fra 1. august sportschef i Københavns Badmintonklub (KBK). Det oplyser hovedstadsklubben til TV2 Sport. Gade tiltræder jobbet 1. august, men det betyder ikke, at han dropper sit eget badmintonakademi, som han startede sidste år. Det skal han drive videre ved siden af. I KBK ser man frem til at kunne trække på Peter Gade evner. »Peter Gade kommer med et stjerne-CV af kompetencer inden for eliteudvikling, som vi glæder os til at kunne trække på og tilbyde vores bedste spillere både blandt ungdom og seniorer«, siger KBK’s formand, Kirsten Hede, ifølge TV2 Sport. Mens den tidligere topspiller, som i en årrække var træner i Frankrig, skal være med til at finpudse de store linjer i KBK’s vision, så skal han også på gulvet i klubben i sit arbejde. »Akademiet kører videre som normalt, og så skal jeg ved siden af være med til at udstikke retningslinjer og uddanne trænere og spillere i KBK«, lyder det fra Gade til TV2 Sport.

Ishockey: Lars Eller har natten til fredag scoret i NHL. Han var med til at sikre sit hold Washington Capitals en 2-1-sejr over Montreal Canadiens i en kamp på hjemmebane. Eller var den første spiller, der kom på måltavlen under kampen. Efter 18 minutter og 36 sekunder af første periode bragte danskeren det forsvarende mesterhold foran. Også Nikolaj Ehlers gjorde sig bemærket i nattens kamp mellem Winnipeg Jets og Colorado Avalanche. Jets kom godt fra start med en stilling efter første periode på 2-0. Ehlers kunne tage æren for det sidste af de to mål. Men i anden og tredje periode blev der ikke scoret flere mål fra Winnipeg Jets’ side, mens Colorado Avalanche lige så stille fik udlignet til 2-2. Efter forlænget spilletid afgjorde Erik Johnson kampen med en scoring, der bragte Colorado foran 3-2.

Tennis: Caroline Wozniacki var lettet over at komme videre fra 3. runde-kampen mod rumænske Mihaela Buzarnescu i WTA-grusbaneturneringen i Charleston. »Det var hårdt mentalt«, lød det fra Wozniacki i interviewet efter kampen ifølge TV2 Sport. »Det er så frustrerende, når man forsøger at gøre sit bedste, og tingene ikke fungerer«, forklarede Wozniacki om sin åbenlyse frustration på banen, hvor hun smed sin ketsjer hårdt i gruset. »Jeg tog et par dybe indåndinger og tænkte over, hvad jeg kunne gøre bedre. Jeg forsøgte at spille lidt mere aggressivt i slutningen, og det gav pote«.

Kvartfinalerne i Charleston:

Sloane Stephens-Madison Keys

Monica Puig-Danielle Collins

Belinda Bencic-Petra Martic

Caroline Wozniacki-Maria Sakkari

Fodbold: Det har været nogle tunge måneder for landsholdsangriberen Nicolai Jørgensen, men måske er han på vej mod bedre tider. Jørgensen kom torsdag aften på måltavlen for Feyenoord, der hjemme på De Kuip besejrede Heerenveen med 3-0 i Æresdivisionen. Målet faldt på et tørt sted for den tidligere ligatopscorer. Inden kampen havde danskeren kun scoret tre ligamål i denne sæson, og i foråret har han ved flere lejligheder været ude af Feyenoords startopstilling.