Salah om klubrekord: »Som angriber er du nødt til at score mål. Jeg tænker altid på at score«

Direkte sport i tv Lørdag TV 2 15.25 Håndbold: GOG – Ribe-Esbjerg (m) TV 2 Sport 06.00 Badminton: Malaysia Open 20.45 Fodbold: Barcelona-Atlético M. 00.00 Basketball: Auburn-Virginia 02.40 Basketball: Texas Tech-Michigan TV3+ 18.30 Fodbold: Bayern M.-Dortmund TV3 Sport 09.50 Langrend: Reistadløpet 16.00 Fodbold: Randers FC-Vendsyssel 18.30 Fodbold: Manchester City-Brighton 20.30 Fodbold: Guingamp-Monaco 22.05 Ishockey: St. Louis-Vancouver 01.05 Ishockey: Washington-NY Islanders TV3 Max 07.20 Standardvogne: V8 13.30 Fodbold: Norwich-QPR 15.45 Håndbold: Hannover-B. – Magdeburg 18.25 Håndbold: Kiel-Füchse Berlin 22.00 & 03.00 Curling: VM (m) Eurosport 1 06.55 Billard: Snooker, China Open 17.30 Standardvogne: Marokkos VM-afd. 18.30 Vægtløftning: EM 22.00 Curling: VM (m) Vis mere

Fodbold. Selv Mohamed Salah har holdt en pause på næsten to måneder, satte han klubrekord, da han fredag aften scorede til 2-1 i Liverpools 3-1-sejr over Southampton. Målet var egypteren 50. i Premier League, og ingen Liverpoolspiller har så hurtigt scoret 50 mål som Salah, der har brugt 69 kampe. Rekorden tilhører Alan Shearer, der brugte 66 kampe for Blackburn Rovers, mens Ruud van Nistelrooy brugte 68 for Manchester United. »Som angriber er du nødt til at score mål. Jeg tænker altid på at score. Det er mit mål nummer 50 for Liverpool i Premier League, så det er specielt. Jeg er rigtig glad for at score et mål og hjælpe holdet. Det er det vigtigste for mig«, sagde Salah til Sky Sport om sin bedrift.

Ishockey. Selv om Oliver Bjorkstrands stime på scoringer i seks kampe i træk blev afsluttet, er den 23-årige dansker og Columbus Blue Jackets klar til NHL-slutspillet efter en 3-2-sejr efter straffeslag over New York Rangers. Ud over Bjorkstrand er målmanden Frederik Andersen med Washington Maple Leafs, Lars Eller med Washington Capitals og Nikolaj Ehlers med Winnipeg Jets klar til slutspillet.

Tennis. Efter en sejr over verdens nummer 50, grækeren Maria Sakkari, skal Caroline Wozniacki møde nummer 53, kroaten Patra Martic i semifinalen i grusturneringen i Charleston. Wozniacki, der selv er nummer 13, er således den højest rangerede tilbageværende, da den anden semifinale står mellem Madison Keys, USA (nummer 18) og Monica Puig, Puerto Rico (nummer 63). »Jeg har været i den her situation mange gange før, og det gælder bare om at tage det kamp for kamp. Der er faktisk ingen nemme modstandere på det her tidspunkt«, siger Wozniacki til turneringens hjemmeside.

Golf. Efter runder i 75 og 78 slag sluttede Lucas Bjerregaard sin deltagelse i PGA-turneringen Texas Open som nummer 141 ud af 142 deltagere. Lucas Bjerregaard har efter sin 4.-plads i WGC Match Play i sidste uge fået en sponsorinvitation til turneringen, der blev den sidste forberedelse til hans debut i majorturneringen Masters på Augusta i den kommende uge.

Ishockey. Efter en 6-0-sejr på hjemmebane er grundspilsvinderen Rungsted foran 3-2 i DM-semifinaleserien mod Frederikshavn. Marcus Olssons og Nikolaj Murholt Rosenthal scorede hver to af målene for Rungsted, der kan sikre finalepladsen mod Sønderjyske søndag eftermiddag i den sjette semifinale, der spilles i Frederikshavn. Vinder Frederikshavn, skal der spilles en syvende kamp i Rungsted.