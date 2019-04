Derfor fik Diego Costa rødt kort: »Jeg skider på din horemor«

Direkte sport i tv Søndag DR 1 16.30 Håndbold: Odense-Györ (k) TV 2 Sport 9.00 Badminton: Malaysia Open 10.15 Cykling: Flandern Rundt 17.30 Ishockey: Frederikshavn-Rungsted 21.30 Basketball: Minnesota-Oklahoma 00.10 Basketball: Toronto-Miami TV3+ 18.00 Fodbold: OB-F.C. København TV3 Sport 13.45 Fodbold: Viborg-Nykøbing 18.00 Fodbold: Gladbach-Werder Bremen 22.00 Motorsport: IndyCar Series 1.00 Curling: VM (m) TV3 Max 6.00 Standardvogne: V8 12.00 Fodbold: Hobro-AaB 15.05 Håndbold: Final 4 (m) 17.00 Fodbold: Nice-Montpellier 19.00 Håndbold: Final 4 (m) 21.00 Fodbold: Paris SG-Strasbourg 6’eren 15.05 Fodbold: Everton-Arsenal 17.00 Fodbold: Watford-Wolverhampton Canal 9 16.00 Fodbold: Esbjerg-FC Midtjylland Eurosport 1 6.55 Billard: Snooker – China Open 10.15 Cykling: Flandern rundt 17.30 Standardvogne: Marokkos VM-afd. Eurosport 2 11.00 Superbike: VM-afdeling 12.00 Standardvogne: VM-afdeling 14.00 Fodbold: Vejle-SønderjyskE 17.00 Motocross: VM-afdeling 18.30 Vægtløftning: EM 20.15 Curling: VM Vis mere

Fodbold. Diego Costa blev udvist efter 28 minutter, da Atlético Madrid på mål af Luis Suarez og Lionel Messi tabte 2-0 på udebane til FC Barcelona, der således er 11 point foran i toppen af Primera Division. Ifølge dommerens indberetning sagde Atlético-angriberen to gange »me cago en tu pata madre« (jeg skider på din horemor) til dommeren Gil Manzano, der desuden blev hevet i armen, da han skulle uddele et kort. »Dommeren fortalte mig noget, som Costa afviser at skulle have sagt. Andre spillere har også sagt ting og er ikke blevet udvist, men det retfærdiggør ikke Costas ord«, siger Atlético-træner Diego Simeone til den spanske avis Marca.

Fodbold. »Nogle gange har man en dårlig dag, men en dårlig dag må ikke blive et 0-5-nederlag. Det er en stor skuffelse, og nu kan vi ikke selv afgøre det, så jeg er skuffet«, sagde Borussia Dortmund-spilleren Thomas Delaney til TV3+ om nederlaget i den tyske topkamp mod Bayern München, der førte 4-0 efter 43 minutter. »Det var et klart nederlag. Vi bliver udspillet og fik en lektion. Bayern var langt bedre end os i nærmest alle aspekter, så vi skal hjem at slikke sår og se, hvordan vi undgår, at det sker igen«, sagde Thomas Delaney, der lige som Jacon Bruun Larsen spillede hele kampen for Dortmund.

Fodbold. For tredje kamp i scorede Moise Kean for Juventus, og lørdag aften var det som indskifter, den 19-årige blev matchvinder i 86. minut i 2-1-sejren over Milan. Dermed er Juventus 21 point foran Napoli, der skal have point i dag mod Genoa, hvis ikke Juventus skal sikre det ottende mesterskab i træk, hvilket dog synes at være en kendsgerning allerede.

Fodbold. Bodø/Glimt vandt også den anden kamp i den norske Eliteserie, da det blev 5-4 i en heftig udekamp mod Mjøndalen. Tonny Brochmann blev årets første danske målscorer i rækken, da han reducerede til 2-1 på straffespark og Mjøndalen gik fra 0-2 til 3-2, men i 90. minit blev Håkan Evjen matchvinder med 5-4-målet for Bodø/Glimt, der i 68. minut sendte den tidligere Sønderjyske-spiller Philip Zinckernagel på banen.

Svømning. Da Alexander Aslak Nørgaard og Anton Ørskov Ipsen lørdag aften ved Danish Open begge svømmede under den danske rekord og årets VM-kvalifikationskrav, rykkede de også ind blandt de 6 bedste på årets verdensrangliste. Med 14.55,56 min. er 19-årige Nørgaard nummer 3 efter tyskeren Florian Wellbrock (14.49,62 min.) og den kinesiske verdensrekordholder, Sun Yang (14.55,00 min.), mens 24-årige Ipsen er nummer 6. I 2018 var der 12 i verden, der svømmede hurtigere end lørdagens danske rekord. Med sin vindertid på 25,89 sek. er Emilie Beckmann nummer 4 i 50 meter butterfly efter svenskeren Sarah Sjöström (25,72 sek.), egypteren Farida Osman (25,79 sek.) og amerikaneren Kelsi Dahlia (25,87 sek.).

Ishockey. Oliver Bjorkstrand scorede til 5-2 og lagde op til to mål, da Columbus Blue Jackets i sidste kamp i NHL-grundspillet vandt 6-2 over Ottawa Senators, der havde Mikkel Bødker som målscorer til 4-2. Columbus skal i første runde af slutspillet møde Tampa Bay Lightning, der som det første hold siden Detroit Red Wings i 1996 nåede 62 sejre i grundspillet ved at besejre Boston Bruins i sidste kamp.

Golf. Nanna Koerstz Madsen brugte også 75 slag i tredje runde af majorturneringen ANA Inspiration, hvor hun inden finalenrunden er på en delt 70.-plads i 8 slag over par, hvilket er 16 flere end den førende sydkoreaner, Jin Young Ko.