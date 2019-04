Everton-sejr over Arsenal skærper tæt strid om billet til Champions League

Direkte sport i tv Søndag DR 1 16.30 Håndbold: Odense-Györ (k) TV 2 Sport 9.00 Badminton: Malaysia Open 10.15 Cykling: Flandern Rundt 17.30 Ishockey: Frederikshavn-Rungsted 21.30 Basketball: Minnesota-Oklahoma 00.10 Basketball: Toronto-Miami TV3+ 18.00 Fodbold: OB-F.C. København TV3 Sport 13.45 Fodbold: Viborg-Nykøbing 18.00 Fodbold: Gladbach-Werder Bremen 22.00 Motorsport: IndyCar Series 1.00 Curling: VM (m) TV3 Max 6.00 Standardvogne: V8 12.00 Fodbold: Hobro-AaB 15.05 Håndbold: Final 4 (m) 17.00 Fodbold: Nice-Montpellier 19.00 Håndbold: Final 4 (m) 21.00 Fodbold: Paris SG-Strasbourg 6’eren 15.05 Fodbold: Everton-Arsenal 17.00 Fodbold: Watford-Wolverhampton Canal 9 16.00 Fodbold: Esbjerg-FC Midtjylland Eurosport 1 6.55 Billard: Snooker – China Open 10.15 Cykling: Flandern rundt 17.30 Standardvogne: Marokkos VM-afd. Eurosport 2 11.00 Superbike: VM-afdeling 12.00 Standardvogne: VM-afdeling 14.00 Fodbold: Vejle-SønderjyskE 17.00 Motocross: VM-afdeling 18.30 Vægtløftning: EM 20.15 Curling: VM Vis mere

Fodbold: Arsenal misbrugte søndag en god chance for at konsolidere sin position i Premier League, da holdet gæstede Everton på Goodison Park. Med en scoring efter ti minutter ved erfarne Phil Jagielka sejrede Everton 1-0 og indtager dermed 9.-pladsen i rækken. Arsenal bliver på sin fjerdeplads med samme pointtal som London-rivalen Chelsea, der mandag aften møder West Ham, og ét point efter den største London-rival, Tottenham. De fire første hold ved ligaens afslutning 12. maj indløser billet til næste Champions League.

Fodbold. Diego Costa blev udvist efter 28 minutter, da Atlético Madrid på mål af Luis Suarez og Lionel Messi tabte 2-0 på udebane til FC Barcelona, der således er 11 point foran i toppen af Primera Division. Ifølge dommerens indberetning sagde Atlético-angriberen to gange »me cago en tu pata madre« (jeg skider på din horemor) til dommeren Gil Manzano, der desuden blev hevet i armen, da han skulle uddele et kort. »Dommeren fortalte mig noget, som Costa afviser at skulle have sagt. Andre spillere har også sagt ting og er ikke blevet udvist, men det retfærdiggør ikke Costas ord«, siger Atlético-træner Diego Simeone til den spanske avis Marca. Der kan let vente en skærpet straf til Costa.

Fodbold. Nicolai Jørgensen scorede for anden kamp i træk og for femte gang i denne sæson, da Feyenoord med en 3-0-sejr ude over Venlo overtog tredjepladsen i Eredivisie fra AZ Alkmaar. Ajax overtog lørdag førstepladsen med en 4-1-sejr ude over Willem II med Lasse Schöne som eneste dansker på banen. Den tidligere AB’er Younes Namli scorede det andet mål, da PEC Zwolle slog Fortuna Sittard.

Fodbold. Silkeborg er nyt tophold i 1. division efter en 2-1-sejr ude over FC Roskilde, da Viborg samtidig spillede 2-2 hjemme mod Nykøbing FC. Næstved kan dog i den kommende uge overtage 1.-pladsen, hvis de bliver sejre i det sjællandske lokalopgør mod Køge mandag aften og i topkampen i Silkeborg på torsdag. Jeppe Kjær scorede alle tre mål, da Lyngby vandt 3-0 ude over Fredericia, og Nicolai Agger blev matchvinder i 78. minut, da Hvidovre vandt bundkampen over FC Helsingør med 2-1. Fremad Amager vandt 1-0 over Thisted.

Resultater og stilling i 1. division

Ishockey. Danmark indledte VM i kvindernes næstbedste kategori i Budapest med en 3-1-sejr over Slovakiet. Djurgården-spilleren Josefine Jakobsen scorede to gange i første periode, og i tredje periode udnyttede Nicoline Jensen et powerplay til at score kampens sidste mål. Danmark, der de seneste fire år er blevet nummer 4 i B-gruppen, møder i den kommende uge Italien (mandag), Ungarn (onsdag), Østrig (fredag) og Norge (lørdag). De to bedste hold rykker op i Topdivisionen.

Tennis. Den tidligere nr. 1 på verdensranglisten, hviderussiske Victoria Azarenka, spiller sent søndag dansk tid sin første finale på WTA Touren i tre år, når hun i Monterrey møder spanske Garbiñe Muguruza. I semifinalen besejrede Azarenka en anden tidligere nr. 1, tyske Angelique Kerber, i tre sæt, 6-4, 4-6, 6-1. »Jeg har ikke vundet den slags opgør de seneste par sæsoner, så jeg er meget tilfreds med, at jeg fik vendt afslutningen til min fordel«, siger Victoria Azarenka til WTA-hjemmesiden. Hendes seneste finale var Miami i 2016, hvor hun vandt over Svetlana Kuznetsova – og undervejs besejrede Muguruza.

Tennis. Clara Tauson er tæt på at spille sig i sin første WTA-turnering. Søndag besejrede hun slovakiske Rebecca Sramkova overbevisende i to sæt 6-1, 6-2 i kvalifikationsturneringen til den kommende uges WTA-turnering i schweiziske Lugano. Tauson er én sejr fra billetten til hovedturneringen. Den 16-årige dansker skal i sin næste kamp møde kroatiske Tereza Mrdeza, der senere søndag vandt over svenske Cornelia Lister. Mrdeza er nr. 191 på WTA-ranglisten, hvor danskeren er nr. 408.

Fodbold. »Nogle gange har man en dårlig dag, men en dårlig dag må ikke blive et 0-5-nederlag. Det er en stor skuffelse, og nu kan vi ikke selv afgøre det, så jeg er skuffet«, sagde Borussia Dortmund-spilleren Thomas Delaney til TV3+ om nederlaget i den tyske topkamp mod Bayern München, der førte 4-0 efter 43 minutter. »Det var et klart nederlag. Vi bliver udspillet og fik en lektion. Bayern var langt bedre end os i nærmest alle aspekter, så vi skal hjem at slikke sår og se, hvordan vi undgår, at det sker igen«, sagde Thomas Delaney, der lige som Jacon Bruun Larsen spillede hele kampen for Dortmund.