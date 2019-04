Houston Rockets scorer tre point hele 27 gange

Direkte sport i tv DR 3 20.45 Fodbold: Frankrig-Danmark (k) TV 2 Sport 20.30 Håndbold: Holstebro.-København (k) 3.00 Basketball: NCAA, March Madness TV3 Sport 19.00 Fodbold: FC Nordsjælland-Brøndby 6’eren 19.00 Fodbold: Rosenborg-Odd 21.00 Fodbold: Chelsea-West Ham Eurosport 1 15.30 Cykling: Baskerlandet Rundt 18.30 Vægtløftning: EM Eurosport 2 16.00 Vægtløftning: EM (k) Vis mere

Basketball. Houston Rockets havde gang i trepointsscoringerne, da Phoenix Suns blev besejret 149-113 i den nordamerikanske NBA-liga. Ikke færre end 27 gang sænkede Houston-spillerne bolden med skud fra distancen, og det er rekord i NBA. Den hidtidige lød på 26 i en kamp.

Tennis. Victoria Azarenka måtte nede 1-6 og 1-3 opgive at fuldføre finalen i WTA-turneringen i Monterrey mod Garbine Muguruza på grund af en skade. Dermed vandt spanieren sæsonens første titel. Hun vandt også i Monterrey sidste år.

Fodbold. Teemu Pukki har efter skiftet fra Brøndby til Norwich i den næstbedste engelske række fået yderligere fart på karrieren. Finnen har scoret 26 mål i for sin nye klub, og det har ført til, at han er blevet kåret til årets spille i The Championship, som rækken hedder. Norwich fører The Championship hvorfra de to bedste rykker op.

Curling. Sveriges herrer genvandt verdensmesterskabet, da skipper Niklas Edin førte sit mandskab til en sejr på 7-2 over Canada, der ellers havde fordel af hjemmebane. Ved stillingen 2-2 trak Sverige fra, og dermed vandt Niklas Edin VM-guld for 4. gang i karrieren. Schweiz vandt bronze ved at besejre Japan 8-4.

Fodbold. Efter Napolis 1-1-kamp søndag mod Genoa kan Juventus sikre sig det italienske mesterskab i næste runde af Serie A. De forsvarende mestre skal blot have uafgjort ude mod Spal for at sikre sig titlen.

Fodbold. Sevillas cheftræner, Joaquin Caparros, har fået konstateret leukæmi. Det fortalte træneren på en pressekonference ifølge Reuters, efter at hans hold søndag vandt 2-0 over Valladolid i den spanske liga, Primera Division. Joaquin Caparros lader dog ikke den alvorlige sygdom frarøve ham muligheden for at udføre sit job. »Det afholder mig ikke fra at passe mit job, og jeg lever et normalt liv fra dag til dag. Jeg modtager ikke behandling, så alle bør forholde sig roligt«, siger Juaquin Caparros ifølge Ritzau.