Nye tal: Flere danskere dyrker idræt

Tysk stjerne kæmper for at genvinde sit tidligere niveau.

Idræt. Medlemstallet i landets idrætsforeninger stiger. Det viser de seneste medlemstal fra DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF). På landsplan er der en fremgang på 26.158 unikke medlemmer, så det samlede medlemstal for de to organisationer nu er på 2.257.014 fordelt på 11.330 foreninger, skriver DIF i en pressemeddelelse.

Væksten udspringer ifølge DIF af en positiv udvikling i den fælles satsning ’Bevæg dig for livet’, hvor idrætterne i samarbejdet har en fremgang på 17.759 flere medlemmer. Det er især fitness, tennis, fodbold, kano & kajak, og floorball, der driver den positive udvikling, hvor særligt fodbold og tennis har fået vendt en negativ udvikling til positiv.

Den største medlemsfremgang i 2018 findes i gruppen over 60 år med en samlet fremgang på 20.167 unikke medlemmer. Selv om golf stadig er den idræt med flest seniorer, lader det til, at de ældre nu også finder ind i andre idrætsgrene, hvor der er opstået helt nye tilbud til seniorer, der her får mulighed for at dyrke motion, samtidig med at der er også er plads til socialt samvær.

Tennis. For 6 år siden var Sabine Lisicki i Wimbledon-finalen, men siden er det kun gået ned ad for den nu 29-årige tysker. Skader har ødelagt det meste af de efterfølgende år, og hun er nu rutsjet ned som nr. 298 på verdensranglisten. Der er ikke umiddelbart udsigt til bedre resultater, og Lisicki, som har vundet 4 WTA-titler, nåede et nyt lavpunkt ved en turnering i Colombia. Her tabte hun i 1. runde til amerikaneren Amanda Anisimova i tre sæt med cifrene 6-4, 3-6, 2-6. Dermed venter Sabine Lisicki stadig på årets første sejr.

Håndbold. Efter fem sæsoner i målet hos GOG forlader Kim Mikkelsen til sommer den fynske klub. Det skriver GOG på sin hjemmeside. Målmanden har ellers kontrakt med fynboerne til 2021, men parterne er blevet enige om at ophæve aftalen, da den 30-årige keeper gerne vil prøve kræfter med en anden klub.

Fodbold. Hamburger SV er i semifinalen i den tyske pokalturnering, men i 2. Bundesliga kniber det gevaldigt for storklubben at holde trit med FC Köln på rækkens 1. plads. Seneste bet var et nederlag på 2-1 hjemme til FC Magdeburg, og klubben fra hansestaden er nu seks point efter Köln, der tilmed er noteret for en kamp færre. Samtidig nærmer Union Berlin sig bagfra, så den direkte oprykning tilbage til det fine selskab er ikke selvskreven.

Håndbold. De forsvarende danske mestre fra København kom et stort skridt nærmere titelforsvaret, da holdet på udebane besejrede TTH Holstebro 26-22 i slutspillet. Med 8 mål blev Mai Kragballe topscorer for København. Mestrene er på andenpladsen i slutspillets pulje 1, og den giver adgang til DM-semifinalen.