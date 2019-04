Fodboldens uafhængige retssystem tager sag om homofobi op

Direkte sport i tv TV 2 Sport 18.30 Håndbold: Aarhus U.-Esbjerg (k) 20.15 Ishockey: 7. DM-semifinale 02.30 Basketball: Dallas-Phoenix 04.50 Basketball: Oklahoma-Houston TV3+ 21.00 Fodbold: Tottenham-Man. City TV3 Sport 21.00 Fodbold: Liverpool-Porto Eurosport 1 15.30 Cykling: Baskerlandet Rundt 18.30 Vægtløftning: EM

Fodbold. 28. runde i Superligaen blev skæmmet af to episoder, hvor tilskuere angiveligt har råbt homofobiske tilråb på tribunerne til søndagens kamp OB-FC København og mandagens opgør FC Nordsjælland-Brøndby.

DBU’s love § 21.4 giver Fodboldens Disciplinærinstans mulighed for af egen drift at tage hændelser op i bl.a. Superliga-kampe. Det har instansen valgt at benyttet sig af og vil behandle de to episoder snarest muligt, oplyser DBU i en pressemeddelelse.

Idræt. Medlemstallet i landets idrætsforeninger stiger. Det viser de seneste medlemstal fra DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF). På landsplan er der en fremgang på 26.158 unikke medlemmer, så det samlede medlemstal for de to organisationer nu er på 2.257.014 fordelt på 11.330 foreninger, skriver DIF i en pressemeddelelse.

Væksten udspringer ifølge DIF af en positiv udvikling i den fælles satsning ’Bevæg dig for livet’, hvor idrætterne i samarbejdet har en fremgang på 17.759 flere medlemmer. Det er især fitness, tennis, fodbold, kano & kajak, og floorball, der driver den positive udvikling, hvor særligt fodbold og tennis har fået vendt en negativ udvikling til positiv.

Den største medlemsfremgang i 2018 findes i gruppen over 60 år med en samlet fremgang på 20.167 unikke medlemmer. Selv om golf stadig er den idræt med flest seniorer, lader det til, at de ældre nu også finder ind i andre idrætsgrene, hvor der er opstået helt nye tilbud til seniorer, der her får mulighed for at dyrke motion, samtidig med at der er også er plads til socialt samvær.

Olympisk. Sveriges regering støtter et bud på vinter-OL i 2026 fra Stockholm. regeringen har besluttet at stille en økonomisk garanti, og derfor indgiver svenskerne fredag et officielt bud på legene. I juni afgør Den Internationale Olympiske Komité, IOC, om det bliver Stockholm eller Milano-Cortina d’Ampezzo, der får værtskabet. Vinter-OL i 2022 afvikles i Beijing.

Fodbold. Chelsea-spilleren Danny Drinkwater er blevet sigtet for spirituskørsel, skriver politiet i Cheshire i en pressemeddelelse ifølge Ritzau. Drinkwater blev anholdt natten til tirsdag efter at han ifølge politiet var kørt ind i en anden bil. Den 29-årige Drinkwater er løsladt mod kaution, men skal møde op i retten 13. maj.

Fodbold. Siden Ole Gunnar Solskjær indtog managerposten i Manchester United efter den fyrede José Mourinho, er interessen for den engelske fodboldklubs kampe eksploderet i Norge. Konkret betyder det, at SAS har øget antallet af ugentlige afgange fra Norge til Manchester fra 7 til 10, skriver Ritzau. Fodboldglade nordmænd kan nu flyve direkte til den engelske by fra Bergen og Oslo.