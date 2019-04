14-årigt fodboldtalent scorer sponsoraftale for stort millionbeløb

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 21.00 Håndbold: Montenegro-DK (m) TV 2 Sport 18.30 Håndbold: Viborg - Hern.-Ikast (k) 2.05 Basketball: San Antonio-Dallas 4.30 Basketball: LA Clippers-Utah TV3+ 21.00 Fodbold: Man. United-Barcelona TV3 Sport 21.00 Fodbold: Ajax-Juventus TV3 Max 21.00 Golf: US Masters, par 3-turnering Eurosport 1 15.30 Cykling: Baskerlandet Rundt 18.30 Vægtløftning: EM Eurosport 2 15.30 Cykling: Scheldeprijs Vis mere

Fodbold: Den 14-årige tysker Youssoufa Moukoko har lavet en sponsoraftale med Nike, der kan indbringe ham op til 75 millioner kroner. Det skriver den tyske avis Bild ifølge bold.dk. Moukoko, der spiller på det tyske U16-landshold, får ifølge avisen i første omgang 7,5 millioner kroner blot for at sætte sin signatur på aftalen. Der vil derudover løbende blive udbetalt bonusser til den unge angriber, der bestemmes af hans bedrifter med bolden. For eksempel vil det udløse en stor bonus, hvis Moukoko, der til daglig spiller på Dortmunds U17-hold, spiller sig på førsteholdet i den tyske storklub. Den unge tysker har scoret 76 mål i 49 kampe for Dortmunds U17-hold i de seneste to sæsoner. I forrige sæson scorede han 37 mål og blev sæsonens suveræne topscorer. Hans præstationer er blevet fulgt nøje af klubber som Paris Saint-Germain og FC Barcelona.

Fodbold: Tottenhams topscorer, Harry Kane, kan misse resten af sæsonen. Det siger klubbens manager, Mauricio Pochettino, efter tirsdagens 1-0-sejr over Manchester City i kvartfinalen i Champions League, da han blev spurgt ind til den skade, Kane pådrog sig i kampen. »Vi er meget kede af det og skuffede. Vi kommer til at undvære ham, måske i resten af sæsonen, og vi er bekymrede for det. Vi må se det an de næste par dage. Vi kan kun se fremad og håbe, at det ikke er noget slemt, og at han vil komme sig hurtigt, men det ser ikke godt ud«, siger Mauricio Pochettino ifølge Reuters. Stjerneangriberen måtte udgå efter 58 minutter af kampen efter at have vredet om på sin venstre fod. Det skete efter en duel med landsmanden fra Manchester City Fabian Delph.

Håndbold: Sønderjyske har skrevet kontrakt med den islandske ungdomslandsholdsspiller Sveinn Johannsson. Det skriver klubben i en pressemeddelelse. Den 19-årige stregspiller har fået en treårig aftale med Sønderjyske. Islændingen har spillet 42 kampe for ungdomslandsholdet og har også været inde omkring A-landsholdet.

Fodbold: Jakob Kehlet, der dømte superligakampen mellem OB og FC København søndag, hørte ikke homofobiske tilråb fra tribunerne. Det siger han til DR. Men det er ikke ens betydende med, at det ikke er fundet sted, forklarer Jakob Kehlet. »Mange gange har man jo fokus på noget andet. Når der lige er scoret et mål, er der typisk larm fra stadion, som der var i det her tilfælde i weekenden. Desuden skal vi jo også holde øje med, hvordan jublen er, om der er noget, der skal falde advarsel for. Dér er vi koncentrerede om den del«, siger han til DR. Det er dommerens opgave at stoppe en kamp, hvis han hører uacceptable tilråb fra tribunerne som for eksempel homofobiske eller racistiske tilråb.

Tennis: Efter sit farvel tirsdag i 1. runde af WTA-turneringen i Lugano er 16-årige Clara Tauson ikke rejst hjem. Onsdag spiller hun således også 1. runde i doublerækken, hvor hun danner par med schweizeren Leonie Kung. Konstellationen er med på et wildcard. Modstanderne onsdag er de mere rutinerede rumænere Sorana Cirsten-Andreea Mitu.