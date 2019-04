Tottenham-manager: Harry Kane kan være væk resten af sæsonen

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 21.00 Håndbold: Montenegro-DK (m) TV 2 Sport 18.30 Håndbold: Viborg - Hern.-Ikast (k) 2.05 Basketball: San Antonio-Dallas 4.30 Basketball: LA Clippers-Utah TV3+ 21.00 Fodbold: Man. United-Barcelona TV3 Sport 21.00 Fodbold: Ajax-Juventus TV3 Max 21.00 Golf: US Masters, par 3-turnering Eurosport 1 15.30 Cykling: Baskerlandet Rundt 18.30 Vægtløftning: EM Eurosport 2 15.30 Cykling: Scheldeprijs Vis mere

Fodbold: Tottenhams topscorer, Harry Kane, kan misse resten af sæsonen. Det siger klubbens manager, Mauricio Pochettino, efter tirsdagens 1-0-sejr over Manchester City i kvartfinalen i Champions League, da han blev spurgt ind til den skade, Kane pådrog sig i kampen. »Vi er meget kede af det og skuffede. Vi kommer til at undvære ham, måske i resten af sæsonen, og vi er bekymrede for det. Vi må se det an de næste par dage. Vi kan kun se fremad og håbe, at det ikke er noget slemt, og at han vil komme sig hurtigt, men det ser ikke godt ud«, siger Mauricio Pochettino ifølge Reuters. Stjerneangriberen måtte udgå efter 58 minutter af kampen efter at have vredet om på sin venstre fod. Det skete efter en duel med landsmanden fra Manchester City Fabian Delph.

Håndbold: Sønderjyske har skrevet kontrakt med den islandske ungdomslandsholdsspiller Sveinn Johannsson. Det skriver klubben i en pressemeddelelse. Den 19-årige stregspiller har fået en treårig aftale med Sønderjyske. Islændingen har spillet 42 kampe for ungdomslandsholdet og har også været inde omkring A-landsholdet.

Fodbold: Jakob Kehlet, der dømte superligakampen mellem OB og FC København søndag, hørte ikke homofobiske tilråb fra tribunerne. Det siger han til DR. Men det er ikke ens betydende med, at det ikke er fundet sted, forklarer Jakob Kehlet. »Mange gange har man jo fokus på noget andet. Når der lige er scoret et mål, er der typisk larm fra stadion, som der var i det her tilfælde i weekenden. Desuden skal vi jo også holde øje med, hvordan jublen er, om der er noget, der skal falde advarsel for. Dér er vi koncentrerede om den del«, siger han til DR. Det er dommerens opgave at stoppe en kamp, hvis han hører uacceptable tilråb fra tribunerne som for eksempel homofobiske eller racistiske tilråb.

Tennis: Efter sit farvel tirsdag i 1. runde af WTA-turneringen i Lugano er 16-årige Clara Tauson ikke rejst hjem. Onsdag spiller hun således også 1. runde i doublerækken, hvor hun danner par med schweizeren Leonie Kung. Konstellationen er med på et wildcard. Modstanderne onsdag er de mere rutinerede rumænere Sorana Cirsten-Andreea Mitu.

Foto: Kevin Jairaj/Ritzau Scanpix Efter 21 sæsoner er det ved at være slut for tyske Dirk Nowitzki i NBA-klubben Dallas Mavericks.

Basketball: Dallas Mavericks-legenden Dirk Nowitzki takker af efter 21 sæsoner i klubben. Det meddelte den 40-årige tyske power forward natten til onsdag efter sin sidste hjemmekamp i sæsonen. Foran hjemmepublikum i Dallas i American Airlines Center sagde Dirk Nowitzki tak for de mange år i en følelsesladet tale. Den 213 centimeter høje tysker sluttede af med 30 point i Dallas’ sejr over Phoenix Suns på 120-109. Nowitzki har én kamp tilbage for klubben, som bliver spillet natten til torsdag, hvor Dallas møder San Antonio Spurs i sæsonafslutningen. Nowitzki kom til Dallas Mavericks i 1998 og har været i klubben lige siden. De 21 sæsoner i samme klub er rekord i NBA.

Basketball: Los Angeles Lakers-legenden Magic Johnson træder tilbage som præsident for klubbens basketballanliggender. Det meddeler den tidligere point guard-stjerne for Lakers på et pressemøde, skriver nyhedsbureauet AFP. Johnsons opsigelse kommer, efter at Lakers har haft en skuffende sæson, hvor det tidligere storhold missede slutspillet for sjette år i træk. Magic Johnson blev præsident i klubben i 2017, og var hovedarkitekten bag superstjernen LeBron James’ skifte til Lakers sidste år. Los Angeles Lakers har vundet mesterskabet 16 gange, men ikke siden 2010.