Diego Costa får 8 dages karantæne efter klammeri

Direkte sport i tv TV 2 Sport 11.00 Tennis: WTA fra Lugano 18.50 Ishockey: Danmark-Finland TV3 Sport 18.45 Fodbold: Silkeborg-Næstved 21.00 Golf: US Masters TV3 Max 1.35 Ishockey: Washington-Carolina 6’eren 21.00 Fodbold: Arsenal-Napoli Canal9 21.00 Fodbold: Benfica-E. Frankfurt Eurosport 1 15.30 Cykling: Baskerlandet Rundt 18.30 Vægtløftning: EM Eurosport 2 16.00 Vægtløftning: EM 21.00 Fodbold: Slavia Prag-Chelsea Vis mere

Fodbold. Diego Costa skal sidde ude i de kommende otte ligakampe i Spanien efter sit røde kort mod FC Barcelona. Det oplyser Det Spanske Fodboldforbund på sin hjemmeside ifølge Ritzau. Atlético Madrid-angriberen får fire dages karantæne for sin udvisning, som han brokkede sig til mod Barcelona, samt fire dage for at være i fysisk kontakt med dommeren. Dermed er han færdig for denne sæson, da Atlético Madrid kun mangler at spille syv ligakampe.

Ifølge dommeren Gil Manzano havde Diego Costa benyttet ukvemsord efter en episode, hvor angriberen ikke fik tilkendt et frispark. »Jeg skider på din horemor«, indberettede dommeren Diego Costa for at have sagt. Det kostede et direkte rødt kort i kampen, som Atlético Madrid senere tabte 0-2. Gil Manzano indberettede også, at Diego Costa tog fat i dommerens arm i forbindelse med episoden efter 28 minutters spil.

Badminton. Jan Ø. Jørgensen er færdig ved Singapore Open efter nederlag i 2. runde til Tien Chen Chou fra Taiwan. Nederlaget var i to sæt med cifrene 21-18 og 21-10. I damesingle tabte Mia Blichfeldt til Sindhu Pusarla fra Indien ligeledes i to sæt.

Håndbold. De danske verdensmestres nederlag på 32-31 til Montenegro i EM-kvalifikationen skyldtes ifølge landstræner Nikolaj Jacobsen især for lavt udbytte af de mange chancer og dårligt forsvarsspil.

»Vi lavede 31 mål, og jeg synes, at vi brændte alt, alt for meget og fik ikke scoret på vores chancer. Når man ikke er mere effektiv i begge ender, får man som fortjent, og så taber vi også i dag. Vi vidste godt, at de kan spille god håndbold og lave en fantastisk stemning. Jeg synes ikke, at vi leverede på det niveau, vi kan. Defensivt dækkede vi ikke ret godt i 6-0 og havde for få redninger«, siger landstræneren til TV2 Sport.

Badminton. Syv herrer og seks damer skal repræsentere Danmark ved Sudirman Cup - også kendt som VM for blandede hold - som finder sted i Nanning i det sydøstlige Kina. På holdet er tre debutanter og en gennemsnitsalder på 25,5 år. Det er hele tre år yngre end Sudirman Cup-landsholdet fra 2017. Det danske hold:

Herrer:

Viktor Axelsen, Anders Antonsen, Kim Astrup, Anders Skaarup, Mathias Boe, Mathias Christiansen, Niclas Nøhr, (Sudirman Cup-debutant).

Damer:

Mia Blichfeldt, Line Kjærsfeldt, Sara Thygesen, Maiken Fruergaard, Alexandra Bøje, (Sudirman Cup-debutant), Rikke Søby, (Sudirman Cup-debutant).

Rugby. Den australske landsholdsstjerne Israel Folau kan se frem til en fyreseddel efter at han har udtrykt sig i homofobiske vendinger på de sociale medier, skriver BBC. Den 30-årige Folau, der har spillet 73 landskampe, var udset til en plads på Australiens hold til dette års VM, men det bliver der ikke noget af nu.

Fodbold. 36-årige Jørgen Daubjerg Burchardt skal dømme søndagens superligakamp mellem Brøndby og FC København. Det er første gang, han er dommer i det store lokalopgør.

Fodbold. 1. FC Köln er på vej til at sikre sig en hurtig returbillet til den tyske bundesliga. Kölnerne rykkede ud efter sidste sæson, men er med seks runder igen alene i spidsen for den næstbedste række - syv point foran den anden nedrykker Hamburger SV. Senest fik Köln et enkelt point i et 4-4-målorgie mod en anden tidligere bundesliga-klub, MSV Duisburg.