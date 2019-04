Spiller på en kontrakt til en værdi af 1 milliard kroner har øjensynligt glemt, hvordan han udfører sit job

Velkommen til fredagens udgave af Politikens sportsdøgn. Her er de vigtigste historier fra sportens verden netop nu.

NHL: 3-0 var lige ved atter at vise sig som en farlig føring i første runde af dette års NHL-slutspil. Natten til torsdag tabte favoritterne Tampa Bay Lightning nemlig 4-3 mod Oliver Bjorkstrand og Columbus Blue Jackets efter at have været foran 3-0. Derfor virkede der til at herske ekstra usikkerhed blandt fansene i Capital One Arena, da Lars Ellers Washington Capitals var gået fra at være foran 3-0 til kun 3-2 i 3. periode af opgøret mod Carolina Hurricanes. De forsvarende NHL-mestre fik dog forsvaret sig i løbet af to udvisningsperioder i slutningen af tredje periode, hvorefter Lars Eller på flot vis afgjorde kampen til sidst ved at lægge pucken i tomt mål fra egen banehalvdel til resultatet 4-2. I nattens anden danskerkamp vandt Frederik Andersen og Toronto Maple Leafs 4-1 på udebane mod Boston Bruins efter at have været bagud 1-0.

Fodbold: AaB har valgt at gøre Jacob Friis til den permanente løsning som træner for klubbens førstehold. Således har Friis skrevet under på en kontrakt, der løber frem til 30. juni 2022. Friis manglede blot et enkelt mål for at placere AaB i top seks efter grundspillets afslutning. Alligevel har sportsdirektør Allan Gaarde og klubbens bestyrelse valgt, at Jacob Friis er den rigtige mand for dem fremover.

»Ret hurtigt følte jeg mig afklaret i rollen som cheftræner, og jeg er glad for, at jeg nu endegyldigt er blevet tildelt ansvaret, så jeg udover at have fokus på den forestående kamp også kan arbejde mere langsigtet, hvilket giver både spillertruppen, den øvrige trænerstab og jeg selv nye perspektiver til sammen at udvikle os i den rigtige retning«, siger Jacob Friis i AaB’s pressemeddelelse.

Golf: Efter de første 18 huller på ikoniske Augusta Golf Club i Georgia, USA, fører amerikanerne Brooks Koepka og Bryson DeChambeau feltet an seks slag under par. Det er fire slag foran den danske debutant, Lucas Bjerregaard, på en delt 11.plads samt fem slag foran Thorbjørn Olesen, som ligger en delt nummer 21. Flere af sportens store navne er kommet godt fra start ved Masters. Således gik Phil Mickelson banens første 18 huller fem slag under par og ligger nummer to. Ian Poulter er fire slag under par på tredjepladsen, mens Tiger Woods ligger nummer 11 ligesom danske Bjerregaard.

Fodbold: Daniel Wass scorede et flot mål torsdag aften, da Valencia besejrede lokalrivalerne fra Villarreal med 3-1 i den første af to kvartfinaler i Europa League. En sejr, som Valencia tilmed hentede på udebane. I de øvrige kvartfinaler vandt Arsenal med 2-0 hjemme over Napoli. Benfica slog på hjemmebane tyske Eintracht Frankfurt 4-2, mens Chelsea på udebane vandt over FCK’s banemænd fra Slavia Prag med 1-0.

Baseball: En angriber, der ikke kan lave mål. En svømmer, der ikke føler sig tilpas i vand. Baseballspiller Chris Davis gennemgår i øjeblikket sin sports udgave af de to førstnævnte situationer. Det i så slem grad, at det er uden sidestykke i den over 100 år lange baseballhistorie. Davis har i sine seneste 58 forsøg ikke formået at sende bolden i spil. En nærmest uvirkelig lang stime i et spil, hvor spillerne i gennemsnit formår at undgå at blive grebet af markspillerne eller blive ramt af en strikeout cirka hver fjerde gang. Davis dårlige stime brød en rekord fra 1984, hvor Tony Bernazard ikke kunne sende bolden i spil i 57 forsøg i træk.

Situationen bliver ikke meget bedre af, at Baltimore Orioles i 2015 gav Davis en syvårig kontrakt til en værdi af lidt over en milliard kr. for at blive i Baltimore. En af de største kontrakter i nutidens baseball.

Lokale forretninger bruger nu Davis situation til at promovere dem selv, således deres kunder får gratis mad og drikke den dag, hvor Chris David med al sandsynlighed - trods alt - atter formår at sende en bold i spil.