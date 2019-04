Viktor Axelsen i semifinale efter stort drama

Badminton: Viktor Axelsen er klar til semifinalen i Singapore Open efter et sandt drama mod indoneseren Jonatan Christie. Danskeren tabte første sæt 22-24 og vandt andet 21-18, inden de to spillere udvekslede føringer hele vejen mod afgørelsen. Jonatan Christie førte 13-10, men det vendte Viktor Axelsen til 16-13, inden en periode med flest indonesiske point. 17-19 var den tidligere danske verdensmester bagud, før han fik matchbold ved 20-19 og havde en imod sig ved 22-21 op til fejring af sejren på 24-22 med høje knæløft. I semifinalen skal Viktor Axelsen møde japaneren Kento Momota, som han tabte All England-finalen til.

Fodbold: Cristiano Ronaldo gjorde efter en skade comeback i onsdagens Champions League-kvartfinale mellem Ajax og Juventus (1-1), hvor han scorede sin italienske klubs mål, men han må sidde over, når Juventus lørdag på udebane møder SPAL i Serie A. »Cristaino er først lige vendt tilbage, så det giver ingen mening at presse ham til at spille blot tre dage efter Champions League«, siger Juve-cheftræner Massimiliano Allegri i følge AP. Med blot uafgjort mod SPAL vil Juventus sikre sig det ottende italienske mesterskab på stribe.

NHL: 3-0 var lige ved atter at vise sig som en farlig føring i første runde af dette års NHL-slutspil. Natten til torsdag tabte favoritterne Tampa Bay Lightning nemlig 3-4 mod Oliver Bjorkstrand og Columbus Blue Jackets efter at have været foran 3-0. Derfor virkede der til at herske ekstra usikkerhed blandt fansene i Capital One Arena, da Lars Ellers Washington Capitals var gået fra at være foran 3-0 til kun 3-2 i 3. periode af opgøret mod Carolina Hurricanes. De forsvarende NHL-mestre fik dog forsvaret sig i løbet af to udvisningsperioder i slutningen af tredje periode, hvorefter Lars Eller på flot vis afgjorde kampen til sidst ved at lægge pucken i tomt mål fra egen banehalvdel til resultatet 4-2. I nattens anden danskerkamp vandt Frederik Andersen og Toronto Maple Leafs 4-1 på udebane mod Boston Bruins efter at have været bagud 0-1.

Fodbold: AaB har valgt at gøre Jacob Friis til den permanente løsning som træner for klubbens førstehold. Således har Friis skrevet under på en kontrakt, der løber frem til 30. juni 2022. Friis manglede blot et enkelt mål for at placere AaB i top-6 efter grundspillets afslutning. Alligevel har sportsdirektør Allan Gaarde og klubbens bestyrelse valgt, at Jacob Friis er den rigtige mand for dem fremover. »Ret hurtigt følte jeg mig afklaret i rollen som cheftræner, og jeg er glad for, at jeg nu endegyldigt er blevet tildelt ansvaret, så jeg udover at have fokus på den forestående kamp også kan arbejde mere langsigtet, hvilket giver både spillertruppen, den øvrige trænerstab og jeg selv nye perspektiver til sammen at udvikle os i den rigtige retning«, siger Jacob Friis i AaB’s pressemeddelelse.

Golf: Efter de første 18 huller på den ikoniske Augusta-bane i Georgia fører amerikanerne Brooks Koepka og Bryson DeChambeau feltet an seks slag under par. Det er fire slag foran den danske debutant, Lucas Bjerregaard, på en delt 11. plads samt fem slag foran Thorbjørn Olesen, der ligger en delt nr. 21. Flere af sportens store navne er kommet godt fra start ved Masters. Således gik Phil Mickelson banens første 18 huller fem slag under par og ligger nr. 2. Ian Poulter er fire slag under par på tredjepladsen, mens Tiger Woods ligger nr. 11 ligesom Bjerregaard.