Fodboldkamp i Frankrig bliver afbrudt efter racistiske tilråb

Direkte sport i tv DR2 17.30 Håndbold: Györ-Odense (k) TV 2 20.15 Håndbold: DK-Montenegro (m) TV 2 Sport 07.00 Badminton: Singapore Open 14.55 Ishockey: Danmark-Finland 18.30 Fodbold: Ajax-Excelsior 20.30 Basketball: Philadelphia-Brooklyn 23.00 Basketball: Toronto-Orlando TV3+ 18.30 Fodbold: Manchester U.-West Ham TV3 Sport 16.00 Fodbold: Vendsyssel-AaB 18.30 Fodbold: Dortmund-Mainz 21.00 Golf: US Masters 02.05 Ishockey: Boston-Toronto TV3 Max 13.30 Fodbold: Tottenham-Huddersfield 15.30 Fodbold: RB Leipzig-Wolfsburg 18.30 Fodbold: Leeds-Sheffield W. 20.25 MotoGP: USA’s GP, kvalifikation 6’eren 16.00 Fodbold: Southampton-Wolves Eurosport 1 10.00 Vægtløftning: EM 11.45 Formel E: Italiens VM-afd., kval. 14.00 Superbike: Hollands VM-afdeling 18.00 Svømning: Nordic Tour 22.30 Ridebanespringning: Global Ch.T. Eurosport 2 10.50 Superbike: VM-afdeling 13.00 Vægtløftning: EM (k) 15.30 Cykling: Baskerlandet Rundt

Vis mere

Fodbold. Fredag aften blev en kamp i den franske Ligue 1 afbrudt på grund af racisme. I det 78. minut af kampen mellem Dijon og Amiens blev opgøret stoppet, fordi Amiens-anfører Prince Gouano ikke ville spille videre, da han hørte racistiske tilråb fra tribunerne. »Det er slut. Vi spiller ikke videre. Jeg tager mine holdkammerater af banen, og vi går i omklædningsrummet«, lød det inde på banen fra Prince Gouano. Efter en større diskussion mellem spillere, trænere og dommere gik fransk-ivorianeren Gouano demonstrativt ned og skuede ud mod tilskuerne, før kampen blev genoptaget.

Dijon-angriberen Benjamin Jeannot støtter sin modstanders beslutning om at afbryde kampen. »Jeg hørte ikke tilråbene, men hvis de var der, støtter jeg fuldt op om hans beslutning. Jeg har fuld forståelse for, at han ville stoppe kampe kampen, for det er ikke let at kontrollere tilråbene, og han har min fulde støtte«, lyder det blandt andet fra Jeannot. Kampen endte 0-0. (Ritzau)

Basketball. Storklubben Los Angeles Lakers skal have ny træner efter denne sæson. Lakers formåede for sjette sæson i træk ikke at kvalificere sig til slutspillet i den nordamerikanske NBA-liga trods tilgangen af superstjernen LeBron James, og det koster nu træner Luke Walton jobbet. Los Angeles Lakers vandt senest NBA-mesterskabet i 2010.

Ishockey. Rungsted Seier Capitals tog første stik i DM-finaleserien mod Sønderjyske, da holdet hjemme vandt 4-3. Men der måtte halvanden times spilletid til, før nordsjællænderne kunne sætte sejren ind på kontoen. Den ordinære kamp sluttede uafgjort 3-3, og første efter 91 minutter spil scorede canadieren Tim Daly det forløsende mål. Der spilles bedst af syv kampe.

Golf. Thorbjørn Olesen og Lucas Bjerregaard er begge på en delt 23. plads efter anden runde af US Masters to slag under banens par. Fem spillere deler 1. pladsen med i alt syv slag under par. Det er amerikaneren Brooks Koepka, italieneren Francesco Molinari, sydafrikaneren Louis Oosthuizen og australierne Jason Day og Adam Scott. Blandt de spillere, der ikke klarede cuttet var walisiske Ian Woosnam, der vandt turneringen i 1991. 61-årige Woosnam erklærede derpå, at det var sidste gang, han stillede op i den prestigefyldte turnering.

Ishockey. Oliver Bjorkstrand blev noteret for et måloplæg, da Columbus Blue Jackets bragte sig foran med 2-0 i kampe i NHL-slutspillets første runde ved at besejre Tampa Bay Lightning på udebane. Oliver Bjorkstrand assisterede kampens sidste mål. Nikolaj Ehlers lavede ingen point, da Winnipeg Jets tabte 3-4 hjemme til St. Louis Blues og kom bagud 0-2 i kampe.

Fodbold. Real Madrids legendariske hjemmebane Estadio Santiago Bernabeu skal bygges om. Til det formål har den spanske storklub optaget et lån på 4,3 milliarder kroner, så det over 70 år gamle stadion kan blive fremtidssikret. Moderniseringen ventes at være færdig i 2023.

Atletik. Nordmanden Svein Arne Hansen blev lørdag genvalgt som præsident i Det Europæiske Atletikforbund (EA) i fire år mere. Svein Arne Hansen var den eneste præsidentkandidat i kongressen i Prag, og han blev valgt med 100 procent af stemmerne. Han har været præsident i EA siden 2015.

Ishockey. Det danske kvindelandshold tabte ved VM i det næstbedste lag 8-3 til Østrig og får nu svært ved at rykke op blandt de bedste hold. Hvis Danmark skal besætte en af de to øverste pladser, der giver oprykning, kræver det en sejr over Norge i holdets sidste kamp samtidig med at Østrig taber til Ungarn. Danmark skal vel at mærke vinde i ordinær spilletid.