Dansk duo spiller sig godt frem i US Masters

Direkte sport i tv TV 2 10.55 Cykling: Paris-Roubaix TV 2 Sport 11.40 Badminton: Singapore Open 13.50 Ishockey: Sønderjyske-Rungsted 19.00 Basketball: Boston-Indiana 21.30 Basketball: Portland-Oklahoma TV3+ 16.00 Fodbold: Brøndby-F.C. København TV3 Sport 13.45 Fodbold: HB Køge-Fremad Amager 20.00 Golf: US Masters 01.35 Ishockey: St. Louis-Winnipeg TV3 Max 12.00 Fodbold: Hobro-Randers 15.00 Fodbold: Aberdeen-Celtic 17.00 Fodbold: St. Etienne-Bordeaux 20.55 MotoGP: USA’s Grand Prix 22.15 Motorsport: IndyCar 6’eren 15.05 Fodbold: Crystal Palace-Man. City 17.30 Fodbold: Liverpool-Chelsea Canal 9 18.00 Fodbold: FC Midtjylland-OB Eurosport 1 11.00 Cykling: Paris-Roubaix 18.00 Svømning: Nordic Tour Eurosport 2 11.00 Superbike: VM-afdeling 12.00 Supersport: VM-afdeling 14.00 Fodbold: FC Nordsjælland-Esbjerg 15.00 Motorsport: Endurance 18.00 Fodbold: Stabæk-Rosenborg Vis mere

Golf. Både Thorbjørn Olesen og Lucas Bjerregaard er med fremme i feltet inden sidste runde af US Masters. Olesen gik tredje runde i fire slag under par og er nr. 14, mens Lucas Bjerregaard via en runde i tre slag under par er samlet nr. 20. Inden fjerde og sidste runde af majorturneringen søndag finder man italienske Francesco Molinari på førstepladsen i samlet 13 slag under par. Amerikanerne Tony Finau og Tiger Woods deles om andenpladsen i 11 slag under par.

Ishockey. Alt gik op i en højere enhed for det danske kvindelandshold ved VM i den næstbedste gruppe. Først slog Danmark Norge 4-0, og da Ungarn efterfølgende besejrede Østrig 2-1, var det lig med dansk oprykning til den bedste gruppe. Danmark VM-facit lyder på ni point efter tre sejre og to nederlag, og det rakte altså til oprykning til VM’s fineste lag som nr. 2 efter Ungarn.

Fodbold. Ipswich og danske Jonas Knudsen måtte lørdag vinke farvel til den næstbedste engelske række, da holdet hjemme spillede 1-1 mod Birmingham. Dermed kan Ipswich ikke længere undgå nedrykning fra Championship.

Fodbold. Kasper Dolberg scorede et enkelt mål, da Ajax Amsterdam besejrede Excelsior 6-2 i den hollandske Æresdivision. Den helt store spiller var dog veteranen Klaas-Jan Huntelaar, der lavede hattrick.

Fodbold. Borussia Dortmund rejste sig efter 5-0-øretæven sidste weekend til Bayern München og vandt hjemme 2-1 over Mainz i den tyske Bundesliga. Dermed holder Dortmund, der havde både Thomas Delaney og Jacob Bruun Larsen i startopstillingen, sig ind i kampen om det tyske mesterskab. Jadon Sancho scorede begge mål for hjemmeholdet.

Fodbold. West Ham United vil give livsvarig karantæne til de fans, som bliver identificeret i en antisemitisk video, der cirkulerer på sociale medier. Karantænen vil betyde, at tilhængerne får forbud mod at komme på London Stadium, ligesom at de ikke længere må rejse sammen med klubben. Det oplyser West Ham United i en erklæring lørdag aften ifølge Ritzau.

»Vi væmmes over indholdet af videoen, der cirkulerer på sociale medier lørdag aften. Vi skrider til handling med det samme for at forsøge at identificere gerningsmændene, hvis oplysninger vi vil overdrage til politiet«. Meddelelsen kommer, efter at West Ham-fans tidligere på dagen blev filmet, mens de sang en antisemitisk sang om rivalerne fra Tottenham Hotspur.