Rungsted vinder i sønderjysk heksekedel

Ishockey. Finaleserien om DM-titlen kan blive en hurtig affære. Rungsted vandt det andet opgør på udebane mod Sønderjyske med 3-2 og fører nu 2-0 i kampe. Der var 4.812 tilskuere dannede en hektisk atmosfære til matchen, der havde periodecifrene 0-0, 0-2, 2-1 og med den sidste sønderjyske reducering få sekunder før tid. Holdene mødes igen tirsdag og fredag.

Fodbold. Raheem Sterling scorede sine ligamål nummer 16 og 17 i denne sæson, da Manchester City med en 3-1-sejr på udebane mod Crystal Palace spillede sig et lille skridt nærmere et succesfuldt titelforsvar i Premier League. Palace-anfører Luka Milivojevic reducerede små 10 minutter før tid på et direkte frispark, der fandt vej gennem City-muren, og skabte en smule spænding i slutfasen, men Gabriel Jesus fik i tillægstiden genetableret tomålsforspringet for de voldsomt dominerende mesterskabskandidater.

Golf. Både Thorbjørn Olesen og Lucas Bjerregaard er med fremme i feltet inden sidste runde af US Masters. Olesen gik tredje runde i fire slag under par og er nr. 14, mens Lucas Bjerregaard via en runde i tre slag under par er samlet nr. 20. Inden fjerde og sidste runde af majorturneringen søndag finder man italienske Francesco Molinari på førstepladsen i samlet 13 slag under par. Amerikanerne Tony Finau og Tiger Woods deles om andenpladsen i 11 slag under par.





Fodbold. Jeppe Grønning og Mikkel Agger scorede to gange på tre minutter lige efter pausen, inden Andreas Albers med yderligere to mål sikrede Viborgs tophold i 1. division en knusende 4-0-sejr i Thisted mod bundproppen. Viborg fører rækken med 46 point foran Silkeborg med 44. Næstedved, der har spillet en kamp færre, har 43 point.

Håndbold. Team Esbjergs kvinder er for anden gang siden 2014 klar til at spille finale i EHF Cuppen. Herning-Ikast blev slået 30-16 i den anden semifinale og dermed samlet 53-36. I finalerne 4.-5. og 11.-12. maj skal vestjyderne møde den ungarske klub Siofok, som over to kampe besejrede Viborg 53-51. Viborg vandt ellers på hjemmebane 27-25, men det var altså ikke nok mod ungarerne, der havde vundet den første kamp på hjemmebane med fire overskydende mål.

Tennis. Polona Hercog vandt karrierens tredje WTA-titel, da hun i finalen i Lugano besejrede Iga Swiatek fra Polen i tre sæt med cifrene 6-3, 3-6 og 6-3. Den 28-årige slovener vandt senest for næsten syv år siden i svenske Båstad.

Motorsport. Med Lewis Hamilton og Valtteri Bottas på de to første pladser i Kinas formel 1-grandprix i Shanghai skrev Mercedes motorsportshistorie i. Dobbeltsejren i formel 1-løb nummer 1.000 var nemlig de to Mercedes-køreres tredje på stribe, og det er kun sket en gang tidligere, at et hold har besat de to første pladser i sæsonens tre første løb. Det var Nigel Mansell og Riccardo Patrese i 1992, der dengang begge kørte for Williams. Hamilton og Bottas kan overtage rekorden alene, hvis de bliver nr. 1 og 2 i næste grandprix i Aserbajdsjan om to uger.

Her skal Kevin Magnussen forbedre sig. Danskeren var småfrustreret over sig over, at han og Haas-raceren ikke kunne følge med konkurrenterne i Shanghai. Magnussen startede som nr. 9, men sluttede som nummer 13. »Det er ærgerligt, at vi ikke kan omsætte farten fra tidtagningen (kvalifikationen, red.) til løbet. Det må vi arbejde på«, siger Kevin Magnussen til 3+.

Tennis. Den 20-årige nordmand Casper Ruud er en sejr fra sin unge karrieres største triumf. Med en sejr i to sæt over Daniel Elahi Galan Riveros fra Colombia ved US Men’s Clay Court Championship i Houston er Ruud nemlig i sin første ATP-finale. Modstanderen er Christian Garin fra Chile. Casper Ruud er søn af den tidligere norske tennisspiller, der på sig højeste var nr. 39 på verdensranglisten.