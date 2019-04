38-årig skyder Danmark til endnu en OL-plads

FOR ABONNENTER

Skydning. Efter 14 håndboldspillere og 8 sejlere er der nu også en dansk skytte klar til OL i 2020. Kvotepladsen blev sikret af Jesper Hansen, der ved et World Cup-stævne i Al Ain sikrede en af de to pladser, der var på spil i skeetskydning. Jesper Hansen førte indtil han missede 3 duer i næstsidste runde og endte med at ramme 54 af de 60. Det blev overgået af 56 træffere af Mansour Al Rashedi fra Kuwait. »Det var en fantastisk konkurrence. Det var svært på grund af lyset, så jeg tabte nogle duer på det, men ellers en rigtig god finale for mig. Det er et stort pres, der ryger af skuldrene med kvotepladsen«, siger 38-årige Jesper Hansen, der ved OL i 2016 blev nummer 5.