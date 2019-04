Bayern er alvorligt svækket før tilspidset gulddyst

FOR ABONNENTER

Fodbold. Bare et point adskiller Bayern München og Dortmund i toppen af Bundesligaen med fem runder igen. Men førerholdet fra det sydtyske er alvorligt svækket i de næste par kampe, der altså kan få stor betydning for, hvor det mesterskabet ender. Målmand Manuel Neuer måtte søndag lade sig udskifte i 4-1-sejren over Düsseldorf, mens reserven Sven Ulreich kom på banen. Bayern meddeler på sin hjemmeside, at stjernekeeperen efter alt at dømme er ude af spille i 14 dage på grund af den muskelskade, han pådrog sig. Dermed står Neuer til at misse opgørene mod Werder Bremen og Nürnberg.