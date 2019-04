Donald Trump hædrer Tiger Woods

FOR ABONNENTER

Golf. Ikon og nylig US Masters-vinder Tiger Woods modtager i kølvandet på søndagens triumf på Augusta-banen den amerikanske præsidents frihedsmedalje. Det oplyser Donald Trump på Twitter. »Jeg har talt med Tiger Woods for at lykønske ham med sejren i US Masters i går (søndag, red.) og fortælle ham, at han grundet sin utrolige succes og comeback i sport (golf) - og vigtigst af alt i livet - vil modtage præsidentens frihedsmedalje«, skriver Trump.